Quatre trains supprimés entre Hendaye et Bordeaux ce lundi, une personne heurtée sur les voies

Quatre trains ont été supprimés entre Bordeaux et Hendaye ce lundi 24 avril.

Il n'y a pas eu de train ce lundi 24 avril au matin entre Hendaye et Bordeaux. Une personne a été percutée par un train en Gironde, au niveau de la commune de Coutras, vers 6h45 explique la SNCF. Résultat, le temps de l'intervention des équipes spécialisées, le trafic a été interrompu, notamment sur la partie Hendaye-Bordeaux.

Quatre trains supprimés

Au départ et à l'arrivée d'Hendaye, ce sont donc quatre trains qui ont donc été supprimés ce lundi matin. Sur le compte twitter des TER de Nouvelle-Aquitaine, la SNCF précise que les équipes d'intervention ont terminé leur travail, vers 11h, comme prévu initialement. Le trafic doit donc reprendre en fin de matinée, petit à petit. Des retards et suppressions sont toujours possibles, et seront affichés en gare ou sur le site internet de la SNCF .