EN IMAGES - Quatre voitures brûlées dans la nuit dans un petit village de Dordogne

Il était un peu plus de minuit ce dimanche soir quand les pompiers ont été appelés pour un feu dans le centre-bourg, à Plazac en Dordogne. Quatre voitures ont brûlé juste à côté de la halle sur la place de l'église. Une Twingo et un Berlingo sont complètement carbonisés, il ne reste plus que les carcasses calcinées.

Deux autres véhicules ont également été endommagés : un transporteur de Volkswagen, ainsi qu'un Partner. Le propriétaire du Partner sortait chercher son câble de téléphone oublié dans la voiture lorsqu'il a aperçu les flammes. Il a rapidement déplacé sa voiture, mais la carrosserie a tout de même partiellement brûlé, un phare et un rétroviseur ont fondu sous la chaleur.

La Twingo est complètement carbonisée. © Radio France - Jeanne de Butler

Tentative d'intrusion au restaurant

Dans la même nuit, des personnes ont tenté d'entrer dans le restaurant La Marjolaine, juste en bas de la place, en brûlant légèrement un des volets. Les employés ont retrouvé des allumettes en arrivant ce matin. Quelques centaines de mètres plus loin, une vitre du local technique de la commune a été brisée. La mairie va porter plainte, et une enquête est ouverte, afin de déterminer s'il s'agit d'un incendie criminel.

Les gendarmes de la brigade de recherche de Sarlat étaient sur place ce lundi matin pour les premières constatations, et des techniciens en identification criminelle viendront faire des prélèvements dans l'après-midi. Il y a des caméras de vidéosurveillance dans cette commune, mais selon la maire elles ne fonctionnent pas.