Quatre vols à main armée élucidés dans le Pays de Montbéliard

C'est le résultat d'une enquête minutieuse conduite par la police de Montbéliard. Trois jeunes âgés de 15, 16 et 21 ans ont été interpellés en début de semaine dans le Pays de Montbéliard. La police leur attribue quatre vols à main armée commis au mois de mars. Tous trois nient farouchement.

Montbéliard

C'est le braquage d'un opticien de Sochaux le 21 mars qui a donné un coup d'accélérateur à l'enquête. Trois individus cagoulés, gantés, armés d'un pistolet automatique, d'un revolver et d'une bombe lacrymogène se font remettre le contenu de la caisse, en présence d'un employé et d'un client. Ils font main basse également sur un stock de lunettes de soleil. Et en partant, l'un des braqueurs assène sans raison un violent coup de crosse à la tête de l'employé.

Les trois malfaiteurs repartent au volant d'une 206. Une voiture avec quelques caractéristiques reconnaissables. Elle avait été contrôlée en janvier par la BAC de Montbéliard pour consommation de stupéfiants. La police a désormais une piste et des noms.

Elle fait le rapprochement avec trois vols à main armée commis dans les mêmes circonstances le 5 mars contre un débit de tabac de Chatenois-les-Forges, le 13 mars contre une supérette de Grand-Charmont et une tentative avortée le 23 mars contre un buraliste de Montbéliard.

Les images de vidéo surveillance sont formelles. Le comportement des individus, leurs vêtement, leur mode opératoire. Tout concorde. Il s'agit bien de la même équipe.

Après recoupement, cinq jeunes sont interpellés au début de cette semaine à Audincourt, Sochaux et Grand Charmont. Parmi eux, les trois braqueurs présumés âgés de 15, 16 et 21 ans. Les enquêteurs mettent le main sur la 206 avec des vêtements ayant servi aux braquages ainsi que le revolver chargé à blanc.

Malgré les éléments d'enquête qui les désignent, les trois protagonistes principaux nient farouchement toute implication dans ces braquages. Ils seront présentés ce vendredi au parquet de Montbéliard. Ils pourraient être poursuivis pour vol à main armée en bande organisée.