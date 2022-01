Quatrième fugue en hôpital psy toulousain : le patient de Marchant retrouvé à Paris

Ce samedi 29 janvier, les moindres allers et venues aux abords de l'hôpital Marchant de Toulouse sont contrôlés. Un troisième patient de ce centre psychiatrique s'est volatilisé en une dizaine de jours.

Il aura quitté l'enceinte de l'hôpital psychiatrique de Marchant pendant plus de 24 heures. Le patient du centre toulousain a été interpellé samedi soir dans le 9e arrondissement de Paris. Il avait quitté son lieu d'internement vendredi après-midi, à près de 700 kilomètres de là.

A 43 ans, l'homme avait été mis en examen pour un viol commis en 2011 sur son ex compagne avant qu'un non-lieu ne soit prononcé en 2013. Il aurait tenté de retrouver cette dernière pendant ces dernières 24 heures. "Ce patient va être pris en charge médicalement et fait l’objet d’une mesure d’isolement", confirment Etienne Guyot, le préfet d'Occitanie, et Pierre Ricordeau, le directeur général de l'Agence Régionale Santé Occitanie dans un communiqué commun.

Le troisième patient à s'enfuir de Marchant en dix jours

Cet homme est le troisième à avoir déjoué la surveillance de ses soignants, en moins de dix jours. Et alors que des mesures supplémentaires de sécurité étaient mises en place dans l'établissement toulousain. Ces deniers jours, les unités de soin devaient être fermées, même pour les patients en liberté, qui représentent les deux tiers des pensionnaires.

Ce patient a donc réussi à s'enfuir, malgré des gardes et des astreintes renforcés, conformément aux mesures exigées par l'Agence Régionale de Santé d'Occitanie. Des demandes après deux autres précédentes fugues en huit jours : d'abord, celle du cannibale des Hautes Pyrénées, qui avait tué un homme en 2013. Déclaré irresponsable pénalement après le meurtre d'un nonagénaire, Jérémy Raimbaud était interné depuis peu à Toulouse. Le 20 janvier, cet ex-militaire palois s'était aventuré plusieurs heures dans les rues de Toulouse avant d'être rattrapé par les forces de l'ordre. Pendant ce laps de temps, il avait violemment agressé une septuagénaire à 7 kilomètres de l'hôpital, avant d'y être de nouveau interné. Sa victime a depuis porté plainte.

Dimanche, c'était un autre patient de Marchant qui était retrouvé par la police plusieurs heures après sa disparition. Cette série ne se concentre pas uniquement sur le centre situé au plus près du mémorial d'AZF, puisqu'il y a deux jours, un homme de 32 ans interné en psychiatrie à l'hôpital Purpan avait aussi pris la fuite, en déclenchant le système anti incendie, avant d'être arrêté.

En réaction à cet enchaînement de disparitions à peine croyable, l'ARS a aussi lancé une mission d'inspection et une enquête administrative pour faire toute la lumière sur les faits.

A Marchant, "aucun manquement" constaté