Quatrième jour d'audience au procès Séréna à Tulle : les premières plaidoiries

L'accusée Rosa Maria Da Cruz et son avocate Me Chrystèle Chassagne-Delpech

Tulle, France

"Notre cœur aujourd'hui c'est Séréna". C'est ainsi qu'Isabelle Faure-Roche, l'avocate du Conseil départemental qui a la charge de Séréna, a entamé sa plaidoirie. Elle est la première à avoir pris la parole pour les parties civiles. Sa charge est virulente contre Rosa Da Cruz. "Séréna est la seule victime dans cette affaire". Elle crie : "Vous l'avez séquestrée durant deux ans, pas seulement cachée". Elle rappelle les stratagèmes utilisés par la mère pour qu'on ne trouve pas l'enfant. "Elle est super organisée" fait-elle remarquer.

Séréna est née pour sa mère lors de l'ouverture du coffre" - Jacques Bertrand

L'avocate réfute les arguments avancés plus tôt dans la journée par de nombreux experts sur le déni de grossesse et d'enfant, ligne de défense de l'accusée. Jacques Bertrand, expert psychiatre, notamment a expliqué que "Séréna est née pour sa mère lors de l'ouverture du coffre".

Comme d'autres, le médecin estime que la mère a "chosifié" sa fille. Michel-Henri Delcroix, expert en gynécologie, spécialiste en déni de grossesse, affirme que celui-ci peut se prolonger effectivement après la naissance. Tout en précisant "qu'un déni de grossesse suivi de déni d'enfant est inédit dans le monde entier".

Elle serait morte" - Isabelle Faure-Roche

Isabelle Faure-Roche ne croit pas du tout à cette explication. "Vous osez nous dire que vous ne vous êtes jamais occupée d'elle" en regardant Rosa Da Cruz. "Non madame ! crie l'avocate, vous savez bien que c'est impossible. Elle serait morte !" Et le plus violent durant ce procès pour Isabelle Faure-Roche est que la mère parle encore de sa fille comme d'une "chose". Et de lui rappeler que Séréna est handicapée à vie à cause d'elle. "Vous osez en plus maintenant demander à la voir. Jamais madame ! hurle-t-elle presque. Vous ne la méritez pas !"

Les plaidoiries des parties civiles reprennent ce vendredi matin, dernier jour du procès. Les réquisitions et la plaidoiries de la défense suivront. Et bien-sûr ensuite le verdict.