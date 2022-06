Des centaines de pompiers encore mobilisés au 4e jour d'incendies en Drôme et en Ardèche

Une dizaine de feux de végétation encore ce lundi en Drôme et en Ardèche (image d'illustration).

Chaleur, vent et sécheresse : le trio infernal pour les sapeurs-pompiers. De nouveaux départs de feux ont largement occupé leur journée ce lundi 20 juin. Une dizaine d'incendies se sont déclarés dans la journée.

Une maison partiellement détruite, une évacuation dans un camping

C'est en Ardèche que l'activité s'est le plus emballée. Une maison a été en partie détruite à Thorrenc, près d'Annonay. Le toit a brulé, la centaine de pompiers sur place n'a pu la protéger. Le feu a parcouru 10 hectares. Il faut dire qu'en plus des flammes, les pompiers se sont battus contre le vent très fort, la sécheresse intense et la chaleur caniculaire. Une configuration exceptionnelle selon les pompiers.

Fait très rare, le feu a traversé la rivière Ardèche à Sampzon, près de Vallon-Pont-d'Arc. L'incendie a dévalé une pente, puis portées par le vent, les flammes ont gagné la plage de l'autre rive avant d'atteindre un camping. Par mesure de précaution, une soixantaine de clients selon les propriétaires, ont été mis à l'abris. Les sapeurs-pompiers ont reçu des renforts du Gard et du Vaucluse. Treize hectares ont brulé.

Ces dernières journées sont particulièrement harassantes en raison de la simultanéité des départs de feu. Ce lundi, au même moment, les pompiers tentaient de maitriser puis d'éteindre huit feux : à Boucieu-le-Roi - où 8 hectares ont brûlé -, Lamastre, Le Teil, Glun ou encore des reprises de feu au Cheylard ou au Crestet. Au pic de la journée, 300 pompiers se trouvaient sur le terrain dont 100 venus des départements voisins : Gard, Vaucluse, Loire, Haute-Loire et Isère.

Un incendie impossible d'accès à Châtillon-en-Diois

Dans la Drôme, après 2 000 appels reçus ce dimanche 19 juin, 300 sapeurs-pompiers mobilisés en simultané et 40 incendies, les pompiers sont repartis sur le terrain ce lundi. D'abord pour surveiller les incendies de la veille à Grignan, à Roussas ou à Saint-Barthélémy-de-Vals. Une vingtaine de pompiers sont restés en surveillance.

En début d'après-midi, vers 14h30, une soixantaine de pompiers, dont des Isérois, ont été mobilisés pour un incendie à Saint-Rambert-d'Albon, dans le Nord Drôme, pour un feu de chaume qui a parcouru une dizaine d'hectares. Trois habitations ont été évacuées par précaution mais elles n'ont pas été endommagées par les flammes. Il n'y a pas eu de blessé. Le feu ne progressait plus en fin d'après-midi.

Enfin le soir, un canadair est venu en appui à Châtillon-en-Diois pour exécuter deux largages d'eau. Un incendie s'est déclaré dans une zone inhabitée, en pente, impossible d'accès en camion. Environ 5 000 m² avaient brulé.

À cause des conditions climatiques, la plus grande prudence est demandée aux habitants. Dans neuf cas sur dix, le feu est d'origine humaine, la plupart du temps accidentel : travaux publics, travaux agricoles, ou mégots de cigarette mal éteints - l'hypothèse privilégiée pour expliquer l'incendie dimanche le long de l'autoroute A7 à Portes-lès-Valence.