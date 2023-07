"Que justice soit faite" : plus d'un millier de personnes rendent hommage à Enzo, près de Louviers

Poings levés et casques de motos brandis vers le ciel, les proches d'Enzo lui ont rendu hommage, mercredi 26 juillet, lors d'une marche blanche à La Haye-Malherbe, près de Louviers. Enzo a été tué samedi dernier lors d'une dispute , déclenchée pour un simple "échange de regards", ont expliqué des témoins aux gendarmes. L'adolescent soupçonné d'avoir donné le coup de couteau mortel a été mis en examen pour homicide volontaire.

Dans la petite commune de 1500 habitants, c'est la sidération. Les amis d'Enzo mais aussi des habitants de la commune et des alentours sont venus soutenir la famille et faire passer un message d'apaisement.

"Un bon gamin"

Ce mercredi, à 17h30, seul le vrombissement d'une centaine de motos est venu briser le silence qui règne dans la commune. Les deux-roues, grande passion de l'adolescent, ont ouvert la voie au cortège. À leur suite, les proches de celui qui était surnommé "Bezo", soudés et dignes, ont marché derrière une grande banderole "Justice pour Enzo". Dans leurs mains, des roses blanches et des ballons bleus, couleur préférée du jeune homme. "Un bon gamin", ont souligné ceux qui l'ont connu.

À l'endroit où l'adolescent est mort samedi dernier, sa maman a pris la parole quelques secondes pour demander "que justice soit faite". Un message repris dans un cri du cœur par les amis du jeune homme, très nombreux.

"Qu'on ne revive pas ça"

La tristesse est immense dans le village. "C'était la maison du bonheur, tous les enfants se retrouvaient chez elle [la maman, NDLR]", raconte Sonia, qui connait bien la famille. "Quand je ne savais pas où trouver mes enfants, je savais qu'ils étaient là-bas."

"Il y a beaucoup de gens qui sont choqués, je suis très choqué aussi", confie Serge Marais, le maire de La Haye-Malherbe. "Depuis samedi, ça me travaille beaucoup. On ne s'attend pas à avoir quelque chose comme ça dans la commune, une petite commune de 1500 habitants. On ne peut pas imaginer que ça puisse arriver dans notre commune, parce que ce sont des gens qui viennent au stade tranquillement, qui ne font pas de bruit, parce qu'on n'a jamais de violence sur notre commune. Et puis voilà, le drame est arrivé." Il espère que ce drame "montrera l'exemple" pour "qu'on ne revive pas ça, que ce soit à La Haye-Malherbe ou dans d'autres communes".

De nombreux amis du jeune homme ont déposé des fleurs et écrit quelques mots pour qu'on ne l'oublie jamais. © Radio France - Noémie Lair

Comme beaucoup, Marie-Christine, une habitante de la commune, est venue "soutenir la famille" mais aussi exprimer sa "grosse colère". "Il y a de plus en plus de violence, la conjoncture n'est pas très bonne et les jeunes sont très mal. Qu'est-ce qu'on va faire ?" interroge-t-elle. "On se sent impuissant devant des choses pareilles. On voit ça à la télé, dans des grandes villes mais quand ça touche des petites communes comme la nôtre, qui est relativement tranquille, on est bousculé, encore plus." Elle demande plus de sévérité mais aussi d'écoute et d'accompagnement des jeunes.