"Que les orages nous évitent !" : à Magnac-Bourg, l'incertitude après que la foudre soit tombée sur l'église

A Magnac-Bourg, le messie s'appelle expert. C'est lui qui va décider si, oui ou non, l'église de la commune pourra à nouveau accueillir des fidèles pour prier lors des messes, ou bien si l'édifice religieux est fragilisé à long terme et doit être réparé. Cela fait suite au violent orage qui a touché la commune haut-viennoise dans la nuit de dimanche à lundi, lorsque la foudre a touché le clocher de l'église.

Les quatre impacts sont assez peu visibles depuis le trottoir de la départementale 420. Ce n'est d'ailleurs pas ce qui a alerté Liliane, 69 ans, et qui habite en face de l'église. "Les impacts, on ne les a pas vu, raconte-t-elle, mais en revanche, on a entendu le bruit. On a cru que le ciel nous tombait sur la tête !"

"Pourvu que ça ne recommence pas !"

Dans la commune, dès lundi matin, c'était effectivement le sujet de conversation. Les pompiers, ainsi que les services de l'Odhac87, qui gèrent les logements sociaux mitoyens à l'église, sont vite intervenus. Liliane, dont la particularité est d'habiter dans une ancienne chapelle n'a rien subi comme dégâts. "Faut croire que c'est une bénédiction" sourit-elle, même si elle avoue regarder le ciel avec inquiétude depuis. "Lorsque le ciel s'assombrit comme hier soir, on s'inquiète oui. On se dit : pourvu que ça ne recommence pas !"

Les services de la mairie aussi se disent cela. Sur le pont depuis dimanche soir, ils ont rapidement entamé les démarches pour sécuriser les abords du lieu de culte. *"On a interdit l'accès, on fait en sorte que le stationnement soit le minimum possible"*, explique Delphine Barnier, adjointe au maire de Magnac-Bourg. Mais pour combien de temps ? "On ne peut pas répondre pour l'immédiat, et c'est très frustrant de ne pas pouvoir donner cette information à nos habitants" complète l'élue.

Le clocher de l'église de Magnac-Bourg © Radio France - Mickaël Chailloux

Pour cela, il a fallu attendre le passage d'un premier expert mardi midi, puis d'un autre qui devrait passer avant la fin de la semaine. C'est l'espérance de l'équipe municipale afin de pouvoir rouvrir le lieu en toute sécurité. Cet expert est aussi attendu par la communauté religieuse de la paroisse Saint Jean-Baptiste, dont fait partie Magnac-Bourg.

Des mariages prévus dans l'église cet été

"Les samedis soir, nous avons des célébrations à 18h30, et nous avions choisi cette église pour les accueillir dès l'année pastorale 2023/2024" explique le père Jacques Komi, vicaire de la paroisse. Evidemment, si des dégâts sont importants, cela ne se fera pas, comme "des mariages prévus en juillet et en août". "Il faut veiller à protéger les fidèles, c'est le plus important" complète l'homme d'église, qui attend évidemment les résultats d'expertise. "En tant que chrétien, on porte cela dans nos prières pour que les choses avances dans la grâce de Dieu très rapidement."

Tous restent donc suspendus à l'analyse des dégâts en espérant que ce ne soit pas trop grave pour la commune.