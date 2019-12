Que pensent les commerçants icaunais de la fin du ticket de caisse ?

Auxerre, France

Les tickets de caisse pour les petites courses, c’est peut-être bientôt fini. Les députés ont approuvé mercredi, en commission, un amendement des députés de la majorité visant à supprimer l'impression systématique des tickets de caisse. Cet amendement de la députée de l'Hérault Patricia Mirallès (LREM) au projet de loi anti-gaspillage doit encore être examiné par l'ensemble des députés à partir du 9 décembre. Il concernerait les transactions en dessous de 10 euros à partir du 1er septembre 2020, de 20 euros au 1er janvier 2021, puis en dessous de 30 euros au 1er janvier 2022. Le client pourra toujours obtenir un ticket s'il le demande. A Auxerre, certaines boutiques ont de l'avance, elles proposent déjà de ne plus imprimer de ticket de caisse.

Beaucoup de papier gaspillé

Selon la député à l'origine de cet amendement, en France, on édite chaque année 12,5 milliards de tickets soit 400 tickets à la seconde. Par exemple, une boulangerie doit sortir six kilomètres de papier par an pour ces tickets de caisses. Certains commerçants auxerrois n'en donnent déjà plus : "on voyait bien que ça faisait une énorme dose de papier pour pas grand chose, explique Marjolaine, de la librairie Oblique à Auxerre. On devait changer de rouleau tous les deux jours, c'est énorme donc maintenant on gagne énormément en ne donnant un ticket que sur demande du client. C'est plus écologique et plus économique pour nous, résume la libraire. Depuis un peu plus d'un an maintenant, quand j'encaisse un client, je lui demande s'il veut son ticket et c'est devenu très très rare que le client le réclame. Si c'est le cas, pas de soucis, on l'imprime."

Qu'en pensent les clients?

Devant les magasins du centre-ville d'Auxerre, les clients sont presque unanimes sur le gaspillage que représentent les tickets de caisse: "J'en ai partout dans les poches, c'est infernal. Et ils finissent toujours à la poubelle", raconte Sylvie. Même chose pour Angélique, "je vais le jeter dans une poubelle, j'aurais préféré qu'on ne m'en donne pas. Je fais de plus en plus attention à l'écologie, je trouve ça ridicule d’imprimer autant de papier". Certains clients sont tout de même attachés aux tickets de caisse: "ça me permet de faire mes comptes. Et pour moi cette mesure vise encore à pousser à la consommation puisque tout devient immatériel, regrette Marie. D'autres magasins, comme les grands chaines, Décathlon, Camaïeu ou encore Promod proposent déjà de ne plus imprimer de tickets et de le recevoir par mail. La mesure vise également à limiter les effets des perturbateurs endocriniens contenus dans certains tickets de caisse.