Que contient le projet de loi "contre le séparatisme" présenté ce mercredi en Conseil des ministres ?

Après des mois de débats, le projet de loi "confortant les principes républicains", précédemment intitulé "contre le séparatisme", est présenté ce mercredi en Conseil des ministres, avant d'être discuté au Parlement au premier semestre 2021. Il a pour objectifs principaux de lutter contre l'islamisme radical et de répondre à l'inquiétude des Français sur le terrorisme djihadiste, inquiétude exacerbée depuis l'assassinat de Samuel Paty et l'attentat de Nice.

"Le mal est en nous. Ce n'est pas vrai de dire qu'on le chassera par un coup de baguette, une seule action musclée", a encore insisté ce vendredi Emmanuel Macron lors de son interview au media en ligne Brut. Dans ce quinquennat, marqué par plusieurs actes terroristes, différents dispositifs policiers et judiciaires ont déjà été mis en place pour tenter de lutter contre les trafics et la radicalisation. Ils ont abouti à la fermeture d'environ 400 lieux tels que des associations, des mosquées ou des salles de sport.

Emmanuel Macron s'est finalement décidé à porter un texte de loi pour se "réarmer" face à l'islamisme radical, dont il a dévoilé les principes début octobre lors d'un discours aux Mureaux. "Force est de constater que notre arsenal juridique est en partie impuissant", écrivent les rédacteurs du texte, face "à ce qui malmène la cohésion nationale et la fraternité (...) et bafoue les exigences minimales de vie en société". Que contient précisément ce texte ?

Lutter contre la haine en ligne

Comme souhaité par le chef de l'Etat, le projet de loi crée un délit réprimant la haine en ligne, avec des sanctions spécifiques pour les pressions exercées sur des agents de l'Etat ou des élus.

Un pôle de magistrats spécialement dédié à la lutte contre la haine en ligne sera créé. "Nous allons faire en sorte que ceux qui diffusent ce poison qu'est la haine en ligne soient immédiatement jugés devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une comparution immédiate", a précisé le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti sur RTL.

Mieux surveiller les lieux de culte...

Le texte entend "garantir la transparence des conditions de l'exercice du culte" en modifiant la loi de 1905 de séparation des Eglises et de l'Etat en matière de financement des associations cultuelles. Les dons étrangers dépassant 10 000 euros seront ainsi soumis à un régime déclaratif de ressources.

Le gouvernement veut mettre fin au système de formation des imams à l'étranger et promouvoir leur formation en France : "D'ici à six mois au plus tard, le Conseil français du culte musulman va labelliser des formations d'imams dans notre pays", avait annoncé Emmanuel Macron début octobre.

Le droit d'opposition du service Tracfin, qui lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, va également être élargi. "Pour la première fois, on va savoir qui finance qui sur notre sol et nous allons donner plus de moyens à Tracfin pour s'opposer à tous les flux indésirables", a fait valoir Gérald Darmanin dans le Figaro.

Une disposition dite "anti-putsch" est également prévue pour éviter toute prise de contrôle d'une mosquée par des extrémistes. Un autre article prévoit qu'une interdiction de paraître dans les lieux de cultes "peut être prononcée par le juge (...) en cas de condamnation pour provocation à des actes de terrorisme ou provocation à la discrimination, la haine ou la violence".

... et les associations cultuelles

Emmanuel Macron veut "inciter" les associations cultuelles musulmanes, qui sont en majorité constituées sous le régime de l'association loi 1901, "à basculer" dans le régime de la loi de 1905, moins souple sur le plan des obligations comptables.

La loi va d'ailleurs étendre les motifs de dissolution des associations. Toute association sollicitant une subvention publique devra aussi signer une charte de la laïcité. Le texte renforce en outre les pouvoirs des préfets qui pourront s'opposer au versement de subventions publiques aux associations qui ne "respectent pas les valeurs de la République".

L'enseignement à domicile et les écoles hors contrat

Un volet éducation vise à lutter contre les écoles associatives clandestines et met fin à la scolarisation à domicile pour tous les enfants dès 3 ans dès la rentrée 2021, sauf "pour des motifs très limités tenant à la situation de l'enfant ou à celle de sa famille". Le Conseil d'Etat, auquel le texte a été soumis, tique sur cette disposition. "Il y a évidemment un régime d'exception qu'on a élargi un peu", nuance le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, en évoquant notamment certains "projets pédagogiques spécifiques" dont les contours légaux seront précisés ce mercredi.

Ce volet renforce également l'encadrement des écoles hors contrat, notamment en introduisant "un régime de fermeture administrative" en cas de "dérives". Le président de la République a aussi confirmé que les dispositifs de cours facultatifs en langues étrangères dispensés par des enseignants désignés par les gouvernements d'autres pays (Elco) allaient être supprimés.

En outre, le projet de loi prévoit d'attribuer "à chaque enfant d'âge scolaire un identifiant national permettant aux autorités académiques de s'assurer qu'aucun enfant n'est privé de son droit à l'instruction" : "J'ai remarqué que dans certains quartiers, il y a plus de petits garçons que de petites filles alors que statistiquement on sait que plus de petites filles naissent", a expliqué M. Darmanin au Figaro. "C'est un scandale de ne pas voir ces petits fantômes de la République ni à l'école Laïque, ni à celle sous contrat et ni même à l'école hors contrat", a-t-il ajouté, assurant vouloir "sauver ces enfants des griffes des islamistes".

L'égalité des droits pour les femmes

L'Élysée souhaite notamment prendre des mesures concernant les certificats de virginité, l'idée étant de les proscrire et de pénaliser les personnes qui établissent ces certificats.

La neutralité du service public

L'obligation de neutralité sera étendue aux salariés des entreprises délégataires de service public. L'Elysée évoque notamment la fin des salles de prière dans les entreprises de transport.

"Parfois sous pression de groupes ou de communautés", des élus ont pu envisager "d'imposer des menus confessionnels à la cantine" ou "d'exclure les hommes et les femmes de certains créneaux accès aux piscines" a constaté Emmanuel Macron. Une fois la loi votée, "le préfet pourra suspendre les actes correspondant à ces situations", a-t-il annoncé lors de son discours aux Mureaux.