Que se passe-t-il à l'EHPAD de Cordemais ? Nouvelle agression sur une résidente

Les photos sont insoutenables, "je n'en dors plus la nuit" raconte Jocelyne Furet, la soeur de la victime qui nous accueille chez elle à Saint-Etienne-de-Montluc.

Le 7 novembre, la famille de Jeannette, 78 ans, atteinte d'Alzheimer et placée à la résidence du Prieuré de Cordemais depuis bientôt 4 ans reçoit un coup de téléphone de la directrice. Leur soeur a été "tabassée" par un autre résident. Un coup au menton d'une telle violence que Jeannette perd quasiment toutes ses dents et en porte encore les stigmates 10 jours après. "Et c'est là qu'on apprend qu'il y avait eu une première agression, le 10 octobre, ma soeur a été retrouvée allongée sur son lit, couverte de sperme, le même résident était encore là, pantalon aux cheville".

Pourquoi nous prévenir si tard? Pourquoi ce silence ? Pour étouffer l'affaire ?" - Jocelyne Furet, soeur de la victime

Jocelyne ne s'en remet pas. "Je me suis effondrée par terre. Pourquoi nous prévenir si tard ? Pourquoi ne pas avoir agit dès la première agression ? Avec mon autre soeur et mes frères, on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser passer ça", souffle Jocelyne qui précise : "je n'ai rien contre l'agresseur qui n'a pas sa tête". La famille porte plainte donc contre la directrice de l'Ehpad de Cordemais pour non assistance à personne en danger et destruction de preuves, car après la première agression, "croyant bien faire sans doute, les aides-soignantes l'ont douchée et ont lavé ses affaires, on ne saura jamais ce qui s'est réellement passé, car ma soeur ne parle pas". Jeannette, mutique, est restée, selon ses proches, terrorisée. La famille de Jeannette a aussi écrit au procureur de la République.

Des dysfonctionnements reconnaît le conseil d'administration

"Nous avons immédiatement organisé une réunion d'urgence, prévenu l'ARS et les gendarmes, mais la directrice était en congé une bonne partie du temps et c'est vrai, il y a eu un dysfonctionnement, l'aide-soignante qui a constaté les faits aurait dû faire un signalement, nous allons mettre en place des formations" explique le maire de Cordemais, Daniel Guillé, qui est aussi le président du Conseil d'Administration. Pas de volonté délibéré selon lui de cacher l'affaire.

Soupçon d'empoisonnement, agressions sexuelles et aucune inspection de l'ARS

Mais ce n'est pas la première rappelle Brigitte de Saint Martin du collectif des familles du Prieuré. "Il y a eu les suspiçions d'empoisonnement, dont un avéré, un aide-soignant condamné le mois dernier pour agressions sexuelles sur des résidentes, et à présent cette sordide histoire, jusqu'où va-t-on aller ?" s'insurge-t-elle. Le comité dénonce un manque de transparence total notamment du conseil d'administration qui ne répond pas aux courriers recommandés, ni aux diverses sollicitations ou demandes d'explications. "C'est l'omerta dans cette maison, même le personnel reste bouche cousu" déplore Brigitte de Saint Martin. L'agence régionale de santé écoute volontiers le collectif mais pour autant "aucune inspection, rien. On se sent impuissant face à une inertie générale aussi magistrale que dangereuse".

Nous héritons d'une gestion désastreuse de la direction précédente " - Daniel Guillé

Pour le collectif des familles, rien ne va plus dans cet Ehpad depuis le départ de l'ancienne directrice en 2019. Pour le président du Conseil d'administration, c'est tout l'inverse : "c'était une directrice accusée de harcèlement moral, le personnel était en grande souffrance, rien n'était géré, pas de comptable. Nous héritons de cette situation, nous faisons notre possible mais certains dysfonctionnements perdurent" assure Daniel Guillé. Une nouvelle directrice a donc été nommée, une psychologue aussi, tout récemment une infirmière en chef, et de nombreuses formations mises en place, "mais il y a encore et toujours un problème de recrutement".

Ils ne seront jamais d'accord sur le constat, mais ils se retrouvent sur un point : "c'était mieux avant, il y a longtemps, quand la maison de retraite de Cordemais était réputée". A cette époque, les murs appartenaient à la commune. Ce n'est plus le cas. L'association du Prieuré doit régler un loyer désormais à un bailleur.

