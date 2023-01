Que vont devenir les 29 migrants découverts dans un camion sur l'A6 près de Beaune ?

Jeudi 5 janvier, dans l'après midi, un camion est stoppé par la douane sur l'autoroute A6, au niveau de Merceuil (Côte-d'Or) près de Beaune. Le conducteur et son passager prennent la fuite. Ils n'ont pas été retrouvés, et les recherches ont cessé, indique la gendarmerie à France Bleu Bourgogne. Dans la remorque du camion, les douaniers et les gendarmes découvrent 29 personnes . Ni femmes, ni enfants, 29 hommes, qui ne parlent ni français ni anglais, et qui se déclarent de nationalité indienne, mais sans papiers pour le prouver. Que vont-ils devenir ?

ⓘ Publicité

Cinq hommes veulent demander l'asile en France

On ne sait pas à quel endroit ils sont montés dans ce camion, immatriculé en Italie, ni quelle était leur destination. Selon la Préfecture de Côte-d'Or, tous sont en bonne santé. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ces 29 hommes ont été placés en rétention administrative , le temps de vérifier leurs identités. Là, ils ont été pris en charge par la gendarmerie et la Croix-Rouge, qui leur a apporté des soins, des boissons et de la nourriture.

La Préfecture de Côte-d'Or a ensuite examiné leur situation administrative. Cinq hommes ont exprimé leur volonté de demander l'asile en France. Une démarche qui prendra plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qui sera examinée en fonction de leur récit. Les 24 autres ont reçu une OQTF (Obligation de quitter le territoire français). Ils sont pour l'instant toujours en Côte-d'Or dans un centre d'hébergement, "de préparation et d'aide au retour", dans lequel "ils reçoivent l'aide de l'Ofii dans leurs démarches", indique la Préfecture. L' Ofii , l'Office français de l'immigration et de l'intégration.