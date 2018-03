Vesoul, France

Le conseil départemental de la Haute-Saône et la ville de Vesoul ont lancé une réflexion sur le devenir du collège Gérôme qui deviendra à terme cité Gérôme. Avec la baisse démographique, le nombre d'élèves diminue et l'établissement ne recevra plus d'élèves à la rentrée 2019. Cet édifice historique est situé au centre ville de Vesoul, juste en face de la préfecture.

Le bâtiment en pierre a été construit en 1615. Au départ, c'était un collège de jésuites. Il y a une multitude de niveaux, de couloirs, de murs qui, par endroits, sont de plus d'un mètre d'épaisseur. Dans certaines salles de classe, au rez-de-chaussée, on trouve un dallage en pierre ,comme dans les églises et les châteaux. Un total de 6.000 m² en centre ville.

Collège Gérôme Vesoul © Radio France - Jean-Francois Fernandez

L'enceinte est constituée de deux cours: la cour d'honneur et la cour des arcades

Collège Gérôme de Vesoul © Radio France - Jean-Francois Fernandez

Dans l'entrée administrative, on est frappé par de grandes plaques de marbre sur les murs : y sont gravés les noms des anciens élèves et enseignants tombés pour la France lors de la Grande guerre, celle de 14-18.

Collège Gérôme de Vesoul © Radio France - Jean-Francois Fernandez

Avec la fermeture programmée de l'enseignement au collège Gérôme, des études sont lancées pour savoir ce que l'on pourrait proposer comme nouvelle destination. De l'habitat, des bureaux ? Le conseil départemental, dont le siège est tout proche, aimerait y faire venir certains de ses services, actuellement excentrés.

Après avoir mené des diagnostics techniques, administratifs et fonctionnels, la mission qui vient d'être lancée rédigera un rapport synthétique qui sera remis en septembre 2018.