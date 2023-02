Quel bilan de la délinquance dans la Somme en 2022 ?

Les cambriolages dans les résidences principales sont en baisse en 2022 dans la Somme mais restent nombreux dans les locaux commerciaux et professionnels

Entouré par les responsables de la Police et de la Gendarmerie ainsi que par le nouveau Procureur de la République d'Amiens, le Préfet de la Somme a détaillé ce vendredi, les chiffres départementaux de la délinquance en 2022. Comme partout en France, il y a "un effet rattrapage covid", et les statistiques de l'année qui vient de s'écouler sont davantage à comparer avec celles de 2019.

Le nombre de faits de délinquance est revenu au même niveau qu'avant la pandémie. 24 629 ont été comptabilisés en 2022 dans toute la Somme. Dans leur ensemble, les atteintes volontaires à l'intégrité physique ont progressé de 19,6% entre 2019 et 2022, elles augmentent de 10% par rapport à 2021, ce qui place le département au dessus de la moyenne nationale (9%).

Les violences intrafamiliales toujours très nombreuses

Dans le détails, les violences intrafamiliales et conjugales constituent une majorité de ces atteintes physiques. "Mais pour moi ce n'est pas forcément le signe qu'il y a plus de violences commises mais c'est le signe qu'elles sont plus dénoncées, que la parole des victimes se libère", insiste Jean-Philippe Vincentini, le Procureur de la République.

Le préfet de la Somme (deuxième en partant de la gauche) a détaillé les chiffres de la délinquance 2022 © Radio France - François Sauvestre

Les atteintes aux biens elles ont diminué entre 2022 et 2019 dans la Somme (-9,4%) mais elles progressent de 17,8% entre 2021 et 2022. Les vols liés à des véhicules restent majoritaires (36,8%) devant les destructions et dégradations (24,1%).

Moins de mortalité routière entre 2021 et 2022

39 personnes sont mortes en 2022 sur les routes de la Somme, soit 4 de moins qu'en 2021 mais la mortalité routière "reste plus élevée qu'avant la pandémie", observe le Préfet, pointant les 33 victimes de 2018 et de 2019. Le nombre d'accidents baisse, passant de 452 à 361 en une année, tout comme le nombre de blessés routiers (467 contre 572).