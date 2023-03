Quel dispositif de sécurité pour la manifestation de ce mardi à Toulouse ?

Quel dispositif de sécurité, ce mardi à Toulouse, autour de la manifestation contre la réforme des retraites ? Il y a eu des dégradations lors de la mobilisation de jeudi dernier (abribus cassés, poubelles brûlées, mobilier urbain saccagé) et des affrontements entre de petits groupes de manifestants et les forces de l’ordre. C’est la première fois que la tension est montée à ce point depuis le début du mouvement. Faut-il s’attendre à une nouvelle montée de tension ? Difficile à dire. Mais il y aura davantage de policiers sur le terrain que jeudi dernier, selon les syndicats.

Des effectifs renforcés

De source syndicale, il devrait y avoir environ 400 policiers pour encadrer la manifestation, soit environ 80 de plus que jeudi dernier. C’est ce que dit la note de service envoyée à tous les responsables de sections ce lundi. Trois unités de forces mobiles seront sur le terrain, ce qui représente entre 210 et 240 CRS ou gendarmes mobiles, soit autant que la semaine dernière. En revanche, les effectifs de sécurité publique comme les policiers de la BAC, de la BST, la brigade spécialisée de terrain ou de la compagnie départementale d'intervention vont augmenter. Il y aura aussi des policiers qui s'occuperont de tout ce qui touche à la circulation et à progression du cortège, auxquels viendront s’ajouter des policiers municipaux qui se chargeront, entre autres de bloquer certaines rues.

Le rôle déterminant des Renseignements

Mais comment le nombre de policiers nécessaires pour encadrer cette manifestation toulousaine a-t-il été calculé ? Il n'y a pas de ratio précis qui définit un nombre de policier pour un nombre donné de manifestants. Le calcul se fait sur la base des informations récoltées par les Renseignements Territoriaux. Ce sont eux qui doivent tenter de palper, en amont, la nature de la mobilisation et dire si le cortège sera plutôt calme ou si des éléments perturbateurs sont attendus.

Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le patron des policiers de la Haute-Garonne, en informe ensuite le préfet qui demande, en fonction, des forces d'appoint au ministère de l'Intérieur.

Il y aura donc des policiers supplémentaires, ce mardi à Toulouse. Mais ce n'est pas encore assez pour le syndicat Alliance, qui parle de "dispositif sous-dimensionné par rapport à la virulence de certains manifestants".