"Quel sens donner à la peine ?" : au tribunal de Poitiers, des audiences reportées par manque de magistrats

C'est un peu l'un des grands principes de la justice qui tombe : celui de la rendre dans des temps raisonnables. Depuis le mois de mars, cinq audiences correctionnelles à juge unique ont été reportées au tribunal de Poitiers, selon le décompte de l'Union syndicale des magistrats. Certaines sont carrément repoussées à la fin de l'année 2023. La cause ? Un manque de personnel, qui ne permet pas de remplacer des magistrats au pied levé.

À Poitiers, il y a 26 juges au total. Mais seulement quatre remplaçants, qui doivent en plus se déplacer dans toutes les juridictions rattachées à la cour d'appel de Poitiers : Poitiers, La Rochelle, La Roche-sur-Yon, Les Sables-d'Olonne, Niort et Saintes. Ce qui représente environ 190 magistrats, ministère public inclus (huit magistrats représentent le parquet à Poitiers). Trois substituts sont aussi mobilisables pour remplacer des procureurs ou avocats généraux absents.

Plus de pédagogie

"Tant du côté des victimes que des personnes poursuivies, on assiste à une justice qui ne correspond plus à une réalité", déplore Emmanuel Breillat, avocat et ancien bâtonnier de Poitiers. "Vous en venez à juger des faits dans des délais bien trop lointains par rapport à la date où ils ont été commis. Donc quand vous êtes victimes, c'est un an pendant lequel vous allez encore devoir attendre d'être reconnu comme une victime, et pouvoir passer à autre chose. Et quand vous êtes poursuivi, c'est une année supplémentaire sans savoir à quelle sauce vous allez être mangé." Selon l'avocat, "ça vous empêche de vous projeter dans l'avenir et de construire un projet de réinsertion potentielle". Un temps pendant lequel l'avocat n'est aussi que partiellement rémunéré.

À terme, le risque c'est que des gens se disent "il ne sert à rien de faire appel aux tribunaux, pour régler mes difficultés je vais donc m'en occuper moi-même". - Emmanuel Breillat, avocat à Poitiers

Une inquiétude partagée par l'Union syndicale des magistrats, premier syndicat dans les juridictions de la cour d'appel de Poitiers. "Juger en 2023 des faits commis en 2017, quel sens donner à la peine derrière ?", s'interroge Fabienne Averty, déléguée régionale du syndicat et également juge d'instruction à La Rochelle. "Dans ce laps de temps, la personne jugée a peut-être refait sa vie, elle a peut-être changé... Et puis il n'y a plus de pédagogie. Quand vous sanctionnez quelqu'un directement après avoir commis des faits, il est en mesure de comprendre la peine et de réfléchir sur ce qu'il a fait. Mais quand vous le jugez cinq ans après, quel sens il peut donner à tout ça ?"

Pour la magistrate, reporter les audiences permet seulement de mettre les problèmes sous le tapis. "Sur le moment, c'est une solution parce qu'on n'en a pas d'autre", explique-t-elle. "Mais au final, c'est reporter la charge de travail à plus tard. Ça oblige à reconvoquer, donc ça génère encore plus de travail pour les greffiers que si on avait pu tenir l'audience."

Des projections alarmistes

À l'occasion des états généraux de la justice, lancés en octobre dernier à Poitiers, les groupes de travail ont calculé combien il manquait de magistrats dans chaque juridiction pour rendre une justice dans des conditions normales. Au tribunal de Poitiers, il faudrait ainsi 18 postes de juges en plus, selon les données de l'Union syndicale des magistrats. Le rapport indique également que le nombre de procureurs et d'avocats généraux devrait doubler, passant de 8 à 16.

Des projections qui ne prennent pas en compte les audiences civiles, elles aussi parfois reportées, avec par exemple des procédures de divorce qui s'éternisent. Idem pour le service d'application des peines, qui ne compte que deux magistrats effectivement présents pour gérer le parcours de milliers de détenus. Les résultats définitifs des travaux des états généraux de la justice devraient être dévoilés début juillet.