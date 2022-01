Quel visage Nordahl Lelandais va-t-il afficher lors de son procès pour le meurtre de la petite Maëlys ?

Le deuxième procès de Nordahl Lelandais débute le 31 janvier devant les assises de l'Isère. Le verdict est attendu le 18 février, jour de l'anniversaire de Lelandais. Il aura alors 39 ans. Un procès sous haute tension et très médiatisé. À ce jour, 254 journalistes sont accrédités. Car la disparition de Maëlys, 8 ans et demi, lors d'une fête de mariage en août 2017 à Pont-de-Beauvoisin, en Isère, avait ému la France entière.

Le mystère Lelandais

Quand il apparait pour la première fois dans le box, le 3 mai dernier, devant la cour d'assises de Chambéry, Nordahl Lelandais a soigné son apparence. Cheveux courts, barbe poivre et sel, bien habillé, il semble calme, et s'exprime d'une voix posée. Tous les yeux sont tournés vers lui, la presse et le public veulent sonder le "mystère" Lelandais.

Durant deux semaines, il va répondre aux questions de la Cour, sans rien lâcher de sa ligne de défense, à savoir que c'est "par accident" qu'il a tué le caporal Noyer. S'il a laissé son corps se décomposer dans la montagne, c'était parce qu'il a paniqué. Même quand ceux qui ont été ses amis les plus proches le supplient de dire la vérité, il vacille un peu, baisse la tête, mais ne craque pas.

Matin et soir, on le voyait arriver en fourgon blindé. Menottes au poignet, casquette vissée sur la tête et gilet pare-balles sur le dos, l'escorte le conduisait alors dans le palais de justice sous le regard des caméras qui tentaient de saisir sa silhouette lointaine et furtive. Dehors, à l'extérieur du tribunal, la foule s'agglutinait pour espérer assister à l'audience et voir le "monstre". Selon son ex-compagne, rencontrée en prison, et qui s'était confiée au Dauphiné Libéré, Lelandais aime qu'on parle de lui, il regarde toutes les émissions qui lui sont consacrées et il étudie avec soin son dossier.

Quelle sera son attitude devant la cour d'assises de Grenoble ?

Durant le procès de Grenoble, on assistera aux mêmes allers-retours quotidiens entre la capitale des Alpes et la prison de Saint-Quentin-Fallavier où Lelandais est détenu depuis septembre 2017. Mais son entrée se fera plus discrètement, dans une fourgon aux vitres blindées, qui s'engouffrera dans les sous-sols du Palais de Justice. Ensuite, il apparaitra dans son box vitré.

Mais cette fois-ci, la tension devrait être beaucoup plus forte, en présence de la famille de Maëlys et des parents de ses deux petites-cousines qu'il est accusé d'avoir agressées sexuellement. Deux couples qui au début de l'affaire avaient soutenu leur cousin, le pensant incapable de faire du mal à un enfant. Lelandais est d'ailleurs le parrain de l'une de ses petites-cousines. Aujourd'hui, ils ne veulent même plus prononcer son nom.

Alors, comment Nordahl Lelandais supportera-t-il cette pression, le regard des parents de Maëlys et de ses cousins sur lui ? La famille de la petite fille est persuadée qu'il s'en tiendra à sa thèse de l'accident. La mère de Maëlys avait d'ailleurs expliqué que, lors de la reconstitution de l'enlèvement et du meurtre de sa fille, Lelandais n'avait pas baissé les yeux et avait planté son regard dans le sien.

À Chambéry, Nordahl Lelandais avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Cette fois-ci, il risque la réclusion criminelle à perpétuité.