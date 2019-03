Quelaines-Saint-Gault espère attirer un troisième médecin grâce à sa nouvelle maison de santé

Cette commune du sud de la Mayenne espère attirer de jeunes médecins grâce à un cabinet médical flambant neuf ouvert il y a un an et demi, et inauguré ce samedi. Le regroupement des professionnels de santé facilite leur travail

Quelaines-Saint-Gault, France

C'est peut-être une piste pour lutter contre les déserts médicaux dans le sud de la Mayenne. Ce samedi une maison de santé a inaugurée à Quelaines-Saint-Gault. Ouvert depuis un an et demi ce cabinet médical regroupe deux médecins et deux infirmiers qui exerçaient déjà dans la commune, ainsi qu'une coordinatrice en santé visuelle, présente de manière ponctuelle. Ils espèrent recruter un troisième médecin rapidement car dans le secteur de nombreux patients cherchent en vain un médecin traitant.

Le cabinet médical ouvert en décembre 2017 est situé à deux pas de l'église et de la mairie. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

"C'est royal de travailler dans des conditions pareilles"

Se regrouper dans cette maison de santé a largement amélioré leurs conditions de travail pour Julie Toussaint, infirmière : "Avant, notre cabinet était un mouchoir de poche. Là, c'est grandiose, et surtout l'avantage c'est qu'on travaille avec les médecins. ils sont juste à côté de nous si on veut leur demander une ordonnance ou si on veut leur parler d'un patient ou s'il y a une urgence... C'est royal de travailler dans des conditions pareilles !"

Attirer les jeunes médecins qui souhaitent travailler en groupe

La maison de santé permet également aux professionnels de mieux gérer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle puisque les dossiers des patients sont mis en commun. Un argument très important pour Eleonora Martiniuc, médecin généraliste : "C'est plus facile quand on est regroupés. par exemple si on ne vient pas un jour dans la semaine, si l'un de nos patients vient sans rendez-vous pour une urgence, on sait qu'il y aura quelqu'un pour l'accueillir."

De gauche à droite : Vincent Seyeux (agriculteur et investisseur), le docteur Noëlle Ravoisier, Julie Toussaint (infirmière), Grégory Saudrais (infirmier), le docteur Eleonora Martiniuc, Céline Lebigre Robine (coordinatrice en santé visuelle). © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Tous espèrent que les locaux flambants neufs vont attirer les jeunes médecins. Première victoire il y a un an : le docteur Noëlle Ravoisier a embauché une jeune remplaçante : "Les jeunes médecins aujourd'hui veulent exercer en groupe, donc je pense que si je ne travaillais pas dans cette structure je n'aurais pas trouvé de remplaçant. Si quelqu'un est intéressé pour travailler dans une ambiance conviviale, un local agréable avec des horaires aménagés, nous l'attendons ! (rires) Je veux redorer l'image du médecin de campagne qu'on présente souvent comme âgé ou fatigué, travaillant 24h/24. On a tous un jour de repos par semaine. A plusieurs, le travail est facilité, on se sent moins isolé." Le bureau du futur médecin à plein temps est déjà prêt. Ce qu'il manque pour l'instant ce sont juste les candidatures...

L'investisseur : un agriculteur de la commune

Ce ne sont pas les pouvoirs publics qui ont financé l'ouverture de cette maison de santé, mais un investisseur privé. En l'occurrence, Vincent Seyeux, agriculteur qui habite la commune. Il a investi 300 000 € et a obtenu quelques subventions européennes.

Bien sûr ce céréalier bio s'y retrouve financièrement, il loue le bâtiment aux professionnels de santé et vend l'électricité des panneaux photovoltaïques installés sur le toit, mais pour lui, c'est bien plus qu'un simple investissement : "L'économie ne me suffit pas, il me fallait un projet économique, social et écologique. Cette maison médicale réunit ces trois conditions : c'est un moyen de poser des panneaux sur le toit, de rendre un service à la population et d'accueillir des médecins qui en avaient besoin."

"Je m'occupe de la gestion complète de la maison médicale. Cela permet de réduire les charges car on n'a qu'un abonnement pour l'eau, le téléphone, l'électricité... toutes ces économies fait que j'arrive à proposer des loyers équivalents à ceux des maisons médicales financées par le public. J'essaye de m'impliquer dans le développement de mon territoire, pour montrer aussi qu'un agriculteur peut être investisseur" poursuit-il.