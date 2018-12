Quelle mobilisation des gilets jaunes en Franche-Comté pour cet acte 7 ?

Cet acte 7 des gilets jaunes démarre timidement en Franche-Comté. Tour d'horizon des actions en cours ce samedi matin et celles à venir.

Franche-Comté, France

Une trentaine de gilets jaunes sont rassemblés ce samedi matin sur un rond point de Chalezeule, dans le Doubs, en face du bowling, avec cette banderole "la percée des gilets jaunes", référence locale à un mois de la percée du vin jaune, même si on est loin de l'élan populaire de ces dernières semaines. Pas de blocage de la circulation mais distribution de tracts aux automobilistes.

Les gilets jaunes réclament toujours le RIC

Même action sur le parking de l'aéroport de Dole, des gilets jaunes distribuent des tracts pour réclamer le RIC (Référendum d'Initiative Citoyenne). Une action est prévue aussi au péage de Choizey aujourd'hui.

La grosse mobilisation est prévue place de la Révolution à Besançon. Le rendez-vous est fixé à 14 h ce samedi après-midi, comme les deux derniers samedi. 1500 manifestants il y a deux semaines, 700 le week-end dernier, on verra combien ils sont cet après-midi. On se souvient de ces affrontements entre CRS et manifestants devant la préfecture. Cette fois, les gilets jaunes appellent le préfet du Doubs à venir dialoguer avec eux, sur la place de la Révolution.

Action d'ampleur à prévoir à Dijon

Enfin, des dizaines de gilets jaunes de Franche-Comté vont prendre le bus ce samedi midi pour se rendre à Dijon, pour une manifestation dans les rues dijonnaises cet après-midi.

