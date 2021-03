Quelle situation en Syrie, dix ans après le début de la guerre ?

Ce lundi 15 mars 2021 marque les dix ans d'un conflit meurtrier et complexe, celui de la guerre en Syrie. 400 000 morts, 12 millions de Syriens forcés à l'exil et sur le terrain, des affrontements entre rebelles, djihadistes et puissances étrangères. Aujourd'hui, les combats ont pratiquement cessé mais le conflit est loin d'être terminé.

Une extrême pauvreté

Tout a commencé par une manifestation pour la dignité, la liberté et la démocratie mi-mars 2011, deux mois après le début du "Printemps arabe". La répression du président en place, Bashar al-Assad est immédiate, sanglante et provoque un soulèvement puis une guerre. S'affrontent alors les forces du régime syrien et ses alliés iraniens et russes, les djihadistes de l'État islamique et les puissances turques : en 2015, l'intervention militaire de Moscou est décisive pour le régime, qui enchaîne les victoires.

A ce jour, seule une poignée de régions, dont le bastion djihadiste et rebelle d'Idleb ( au nord-ouest), lui échappe encore. Les Turcs occupent une large bande frontalière au nord pour contenir les Kurdes, lâchés par l'Occident. L'État islamique lui ne contrôle plus de territoire mais garde une présence sporadique et extorque la population. 90% des familles vivent sous le seuil de pauvreté, dans un pays frappé par un effondrement économique imputé par les autorités aux sanctions occidentales.

à lire aussi Parti combattre Daesh avec les forces kurdes, le Breton Kendal Breizh est mort

Pas d'inquiétude pour Bashar al-Assad

La prochaine élection présidentielle en Syrie, prévue cet été, ne devrait être qu'une formalité pour Bashar al-Assad. À 55 ans, il devrait remporter haut la main un quatrième mandat. Les pays occidentaux, autrefois intraitables sur un départ d'Assad, se contentent de réclamer une issue négociée au conflit et un comité constitutionnel parrainé par l'ONU doit réunir des représentants du régime, de l'opposition et de la société civile.

Mais, là aussi, un échec cuisant se profile pour les Occidentaux, qui accusent Damas de sabotage. "Nous ne pouvons pas continuer comme ça", a récemment averti l'émissaire de l'ONU, Geir Pedersen.