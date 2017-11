Quelle sont les voitures les plus volées dans notre secteur ?

L'association "40 millions d'automobilistes" publie, pour la 4eme année consécutive,sur son site, son baromètre des voitures les plus volées entre juillet 2016 et juin 2017

En France, les deux voitures les plus volées sont la Smart Two et le Range -Rover, mais dans nos départements proches, on vole quoi ?

liste etablie dans l'odre des voitures les plus volées dans les départements

ARDECHE 07

Renault Mégane2

Renault Mégane3

Renault Twingo

Renault Mégane 2 scénic

Peugeot 407 BL

Citröen Xsara Picasso

HAUTE LOIRE 43

Peugeot 407 BL

Peugeot 208

LOIRE 42

Citröen DS3

Audi A1

Peugeot Partner Teppee

Peugeot Partner VP

Renault Mégane3

Mercedes A1

Citröen C3

RHONE 69

Citroën DS3

Citroën DS3 découvrable

Renault Twingo

Audi A1

Renault Clio4

Méthodologie de l'étude

Étude basée sur le nombre de Véhicules particuliers expertisés par BCA Expertise, dont le dernier rapport d’expertise a été produit entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017.

Pour en savoir plus sur les autres départements

https://www.40millionsdautomobilistes.com/wp\-content/uploads//2017/11/Barometre2017web.pdf