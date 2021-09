Quelles aides pour faire baisser la facture d'énergie en ce premier jour de l'automne ?

L'automne commence ce mercredi 22 septembre : des Ligériens commencent à remplir leurs cuves de fioul et la facture est lourde. Pour l'alléger, on peut faire des travaux chez soi : Nicolas Pichot, spécialiste en énergie à Rénovation 42, nous détaille les aides disponibles.

À l'heure où on commence à remplir les cuves de fioul, en ce premier jour de l'automne, France Bleu Saint-Étienne Loire fait le point avec Nicolas Pichot, chargé de mission à Rénovation 42, le service public de conseil aux particuliers pour la rénovation énergétique.

Est-ce une bonne idée de changer de chaudière ?

La réponse est simple pour Nicolas Pichot: oui. "Parce que les nouvelles chaudières à condensation ont des rendements qui sont bien meilleurs. On peut gagner juste sur le changement de chaudière de 10 à 15% de rendement. Et si votre chaudière est vraiment ancienne, l'économie peut être encore plus importante."

Y a-t-il des aides pour financer ces travaux?

Il y en a au moins deux détaille Nicolas Pichot.

La TVA à taux réduit. "Dès lors qu'on change une chaudière pour un appareil plus performant" selon le chargé de mission de Rénovation 42. On bénéficie d'une TVA à 5,5.

Ma prime rénove : c'est une aide nationale qui remplace l'ancien crédit d'impôt. "Par contre, sur les chaudières, elle va être soumise aux conditions de revenus. Et donc, plus vos revenus sont modestes, plus l'aide va être importante."

Une fois qu'on a chauffé, encore faut-il que la chaleur reste : quelles sont les aides pour l'isolation?

"Il y a des aides pour isoler sa maison. La toiture, les murs ou le changement de vitrage, cette fois-ci, sont également soumis à condition de revenus. Mais il y en a pour tout le monde." En revanche, Nicolas Pichot explique que l'isolation à 1 euro est bien moins sollicitée en ce moment : la dotation a été baissée au mois de juillet car "il y a quelques opérateurs qui ont fait des belles opérations financières en proposant des travaux qui n'étaient pas toujours faits de manière très qualitative."

Alors pour éviter les arnaques, Rénovation 42 peut vous orienter vers les bons artisans : vous pouvez les appeler au 04 77 41 41 25.