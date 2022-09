Quelles solutions pour retrouver de la sécurité en centre-ville ?

Ce mardi 20 septembre, on parle sécurité et tranquillité publique sur France Bleu Bourgogne. Nathalie Koenders est l'invitée de la matinale filmée à 8 heures 15. Avec la première adjointe à la ville de Dijon, on reviendra sur vos propositions pour retrouver de la sécurité dans les centres-villes.