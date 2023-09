Quelles sont les règles lors d'une intervention de la police dans un établissement scolaire ?

C'est en pleine classe, lundi, qu'un collégien de 14 ans a été arrêté par la police à Alfortville, dans le Val-de-Marne. Il est accusé d'avoir harcelé une lycéenne transgenre et de lui avoir envoyé des menaces de mort. Une enquête a été ouverte dans la foulée. Depuis, cette interpellation au sein même d'une école soulève la polémique.

Menaces extrêmement graves

Selon le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, l'interpellation a été faite " en conformité avec l'accord du parquet" et de "l'équipe éducative". Une source policière, citée par l'AFP, précise que l'interpellation a "été effectuée au regard de la nature des menaces extrêmement graves qui nécessitaient une interpellation urgente". Scolarisée dans un autre établissement, l'élève harcelée aurait été menacée avec des propos tels qu'"on va t'égorger" et "j'ai une haine envers ta race, casse-toi, va mourir, suicide-toi sale PD, travelo", toujours selon cette même source.

Protocole par établissement

Si un ou une proviseure s'oppose à l'entrée de la police dans son établissement, celle-ci peut attendre et interpeller l'élève à l'extérieur. Mais ce protocole peut diverger selon les établissements explique le syndicat des chefs d'établissements SNPDEN-Unsa. "En début d'année scolaire, en général, on se réunit et on met bien au clair la façon dont une intervention de police dans un établissement scolaire peut se dérouler", détaille Didier Georges, membre de l'exécutif du syndicat. En effet, depuis 2009, une circulaire a instauré des policiers ou gendarmes référents pour les établissements scolaires.

Pour le cas précis des enfants de famille en situation irrégulière et menacée d'expulsion, les forces de l'ordre ne peuvent plus intervenir "au sein ou aux abords des écoles et établissements scolaires", selon une circulaire de 2013, prise après l'affaire Leonarda, mineure d'origine rom interpellée lors d'une sortie scolaire.

Interpeller en classe ?

Dans la plupart des cas, "c'est nous qui allons chercher l'élève en classe. On l'isole dans un bureau, du chef d'établissement ou du CPE (conseiller principal d'éducation) et on demande aux services de police qui viennent l'arrêter de passer par derrière s'ils sont en tenue ou de l'emmener discrètement s'ils sont en civil", précise encore Didier Georges, du syndicat des chefs d'établissements.

Pour lui, "le bon sens imposerait que ces interventions, quand bien même elles soient totalement justifiées, ne se fassent pas dans une classe". De telles interventions en classe "sont rares", insiste-t-il. Dans un guide sur l'insécurité élaboré en 2006 par le ministère de l'Éducation nationale, il est noté que l'interpellation d'un élève "doit être envisagée de façon concertée entre le directeur d'enquête et le chef d'établissement, lequel doit par ailleurs tout mettre en œuvre pour que le trouble à la vie scolaire soit limité". "Il faut déterminer les meilleures conditions de temps et de lieu pour concilier les nécessités de l'enquête et les contraintes liées à la vie interne de l'établissement".