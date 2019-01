"Quelles sont vos solutions pour des impôts plus justes ?" A vous de témoigner sur France Bleu Champagne-Ardenne

Marne, France

Les impôts, plus petit dénominateur commun à la colère des Gilets Jaunes ? Depuis le début de la mobilisation le 17 novembre, le ras-le-bol fiscal s'entend dans tous les cortèges, sur tous les ronds-points et se lit sur toutes les pancartes. C'est même le sujet N°1 dans les cahiers de doléances mis à disposition dans les mairies de la Marne. Ce lundi, France Bleu Champagne-Ardenne ouvre le débat avec une question : comment rendre les impôts plus justes ?

Moi, je suis content de payer des impôts, je sais que je suis à contre-courant, mais cela ne me choque pas de devoir payer beaucoup d'impôts

Dans les rues de Reims, on a trouvé l'oiseau rare ! Ce jeune homme est ravi de payer des impôts et pour lui, "c'est juste une question de citoyenneté." Mais il faut bien l'avouer, il n'est pas majoritaire. C'est même une toute autre tonalité chez les gilets jaunes : "Où va l'argent qu'on donne à Etat?" se demande Claudine, la porte-parole des gilets jaunes au rond-point de Thillois, "quand je vois l'état des routes, quand je vois qu'on a de moins en moins de services, ça me rend folle." Christophe abonde dans le même sens : "On se fait allumer. Cet argent, on n'en voit pas la couleur!"

Il faut lutter contre l'évasion fiscale

Les deux sujets qui reviennent le plus souvent, ce sont l'évasion fiscale et la lutte contre la fraude. "Que tous ceux qui gagnent de l'argent en France payent leurs impôts en France. Evidemment je pense à Amazon," s'exclame Jacqueline. "Oui, il y a trop d'exonération pour cette entreprise," renchérit son mari, "et ne parlons pas de Google, Apple avec tous leurs bénéfices."

Qu'on interdise l'optimisation fiscale ! En France, on encourage les gens à frauder, contourner le fisc, c'est un sport français !

Une meilleure équité fiscale, les marnais la souhaitent ... Surtout les classes moyennes ! "Il faut un rééquilibrage, on tape toujours sur nous, les classes moyennes." Même tonalité un peu plus loin et Yves a une solution : "il faut plus de tranches d'impôt, ce sera plus équitable, si vous êtes dans la classe moyenne, vous n'avez droit à rien."

