Quelles suites pour l'accident mortel de Ploudaniel ?

L'accident sur la RD770 à Ploudaniel a fait 3 morts, des frères et soeurs originaires de Plouider. Les obsèques auront lieu cette semaine.

Plouider, France

L'émotion reste très vive à Plouider d'où sont originaires les trois victimes de l'accident mortel survenu vendredi 15 novembre à Ploudaniel. Une voiture transportant 3 frères et sœurs d'une même fratrie, âgés de 15, 18 et 21 ans, a percuté un poids-lourd sur la départementale 770. Depuis 2014, cette route comptabilise 9 morts et 23 blessés.

Accompagnement psychologique

Une cellule psychologique devrait être ouverte ce lundi 18 novembre au matin pour les élèves du lycée de l'Elorn. Les deux plus jeunes victimes y étaient scolarisés. Les élèves et les familles qui auraient besoin d'un accompagnement psychologique sont invités à solliciter cette aide.

Quant aux obsèques, elles auront lieu ce mercredi 20 novembre. Les 1800 habitants de la commune sont également invités à se rassembler afin de se recueillir, pour ceux qui le souhaitent, samedi prochain dans la salle communale.