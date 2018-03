Les 1.700 civils et militaires de la base aérienne d'Orange s'entraînent toute la semaine, pour simuler attaques et accidents. Ces exercices ont lieu deux fois par an. Il est possible d'entendre des bruits de tirs à blanc à proximité.

Orange, France

Un exercice a débuté ce lundi à la Base aérienne 115 d'Orange. L'exercice BASEX a lieu deux fois par an sur les bases de métropole, et mobilise à Orange les 1.700 civils et militaires de la base jusqu'à vendredi.

Objectif ? Lutter contre toutes les menaces, en testant le niveau de protection de la base, la réactivité du personnel.

Les scénarios ? Pêle-mêle, feu, accident, crash d'avion, attaque informatique, coupure électrique, attentat terroriste : simulation d'intrusion, survol de drone...

Combat et tirs à blanc

Plusieurs exercices incluent du combat, autodéfense et du tir. Il s'agit aussi de tester la réactivité des militaires autour d'exercices de protection en cas d'incident radiologique, chimique ou bactériologique.

Ces simulations vont mobiliser tout le personnel sur la base mais aussi au quartier Geille et sur les terrains militaires du Coudoulet et des Aglanets. Il est possible d'entendre à proximité des bruits de tirs à blanc.