Dans le Finistère, 100 gendarmes seront mobilisés pour sécuriser l'été

Alors que les premiers touristes sont arrivés pour la saison en Bretagne, le préfet du Finistère annonce la mobilisation des forces de l'ordre pour que tout se passe au mieux.

Quatre millions de touristes dans le Finistère

"La Bretagne et le Finistère en particulier vivent bien de l'économie touristique. C'est un chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros. C'est quatre millions de touristes qui sont attendus dans le Finistère et il faut s'y préparer. Lorsqu'il y a beaucoup plus de monde, il y a des dangers et des risques. Le risque, c'est d'abord la sécurité routière. L'année dernière, nous avons eu à déplorer quinze morts sur nos routes entre juillet et août."

Cent gendarmes

On va donc voir plus de forces de l'ordre tout à l'ouest. "Elles vont être plus nombreuses et mieux organisées. Nous aurons 100 gendarmes consacrés au dispositif, qui viennent de l'extérieur et la réserve opérationnelle entre le 15 juillet et le 31 août : des citoyens souvent d'anciens gendarmes. Mobilisés aussi, la SNSM, la Société nationale des sauveteurs en mer, les pompiers pour la prévention des noyades également parce que c'est un risque majeur. Nous aurons plus de moyens cette année sur les routes, sur les plages, dans les forêts, pour que l'été se passe bien et que l'économie finistérienne puisse en bénéficier."

