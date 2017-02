Quelque 34 ruches volées sur l'île de la Barthelasse

Un apiculteur s'est fait voler 34 ruches ces derniers jours sur l'île de la Barthelasse à Avignon. Ses collègues suspectent un autre professionnel.

34 ruches ont été volées sur l'île de la Barthelasse. Et voilà qui pourrait presque devenir banal. Ces vols sont de plus en plus courants, surtout quand l'année a été dure pour la production de miel. Et c'est le cas en 2016 : une fin de printemps frais, un été caniculaire, pas de miellée d'automne... Bref, un coup dur pour l'apiculture!

Les apiculteurs déplorent une production amputée de près de 60% en moyenne cette année, d'après Jean Silvain, président du syndicat apicole de Vaucluse.

"La facilité qu'ils prennent, c'est d'aller voler les ruches du voisin pour refaire le cheptel" - Jean Silvain

Et certains apiculteurs ne prennent pas de gants : "Ils voient leur cheptel s'effondrer durant l'hiver. Au lieu de prendre leur courage à deux maains et de se dire, cette année il va falloir que je développe, que je divise, que je fasse davantage d'essaims pour compenser les morts, eh bien non ! La facilité, c'est d'aller voler les ruches du voisin pour refaire le cheptel", déplore Jean Silvain.

"Il y a aussi celui qui a signé un contrat de pollinisation avec un arboriculteur et qui s'est engagé pour 50-60-80-100 à amener sous les arbres. S'il a une mortalité trop importante pendant l'hiver, sa solution à lui c'est d'aller voler la ruche du voisin pour pouvoir satisfaire son contrat", assure l'apiculteur.

Pour les victimes, 200 € de préjudice entre la perte de la ruche et de l'essaim... Sans compter le manque à gagner pour la récolte de miel.

Alors comment se protéger ? En s'équipant, avec "des puces GPS électroniques qu'on cache à l'intérieur des ruches qui permet de suivre les ruches en temps réel", c'est ce que proposent certains fournisseurs.