Quelques accidents sur les routes de Loire et de Haute-Loire à cause de la neige

Dans la Loire, la soirée et la nuit s’est passée sans trop de problèmes. Et ce n’est que le samedi matin que les pompiers ont dû intervenir pour des blessés légers. D’abord à Commelle-Vernay vers 8h30 avec une automobiliste qui a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté un mur. La jeune femme de 19 ans, légèrement blessée, a été transportée à la clinique de Renaison. Plus tard peu après 11 heures à Bourg-Argental, deux voitures sont entrées en collision : un homme de 60 ans et un homme de 75 ans, légèrement blessés, ont été transportés à l’hôpital d’Annonay.

En Haute-Loire, même si globalement l’épisode neigeux s’est passé sans trop de problèmes, quelques accidents ont tout de même eu lieu. Dès la tombée de la neige vers 18 heures ce vendredi soir, une collision a eu lieu à Espaly-Saint-Marcel entre deux voitures. Seule une des conductrices, une jeune femme de 21 ans a été transportée, légèrement blessée, à l’hôpital du Puy-en-Velay. Un autre accident a eu lieu au même moment à Monistrol-sur-Loire avec une voiture qui a perdu le contrôle sur la RN88. Le conducteur, un jeune homme de 20 ans légèrement blessé, a été transporté à l’hôpital de Firminy. Des pompiers qui sont également intervenus le samedi matin vers 9h30 à Ania après une sortie de route dans un fossé. Les trois occupantes de la voiture, âgées de 15 ans, 16 ans et 18 ans, ont été légèrement blessées et transportées à l’hôpital de Brioude. Samedi matin, une large partie du réseau routier de Loire et de Haute Loire était toujours classée en jaune.