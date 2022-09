Quelques coupures d'électricité à prévoir cet hiver en Lorraine selon le gestionnaire du réseau RTE

Il existe au total 3 scénarios chez RTE, dessinés ces derniers jours en prévision d'un hiver qui s'annonce bien particulier. Avec la guerre en Ukraine, et la fermeture en cours de la moitié des réacteurs nucléaires en France, il faut s'attendre à quelques pénuries d'électricité cet hiver, au moment où la consommation est la plus forte.

Des nouvelles plutôt rassurantes

Ces scénarios sont donc formés du plus optimiste au plus pessimiste. "Et dans la très grande majorité des cas, on n'envisage que quelques signaux Ecowatt rouges au cœur de l'hiver", explique Elisabeth Bertin, déléguée Est pour RTE. Ecowatt, c'est le nom de ce nouvel indicateur, classé vert, orange ou rouge pour la situation la plus tendue. Cette dernière couleur est choisie pour les périodes particulièrement tendues où des coupures sont à prévoir.

Le problème, c'est que les tensions sur le réseau sont annoncées tôt cette année, dès novembre voire dès octobre. Ensuite, tout dépendra en grande partie de l'évolution de la situation en Europe, de la réouverture ou non des réacteurs nucléaires. Mais aussi de la température moyenne que nous aurons à ressentir dans le pays dans les prochains mois.

Adopter les bons gestes

Elisabeth Bertin renouvelle donc les appels à la sobriété énergétique. "Pour donner une idée : 1 degré en moins sur toute la France en hiver, ça fait augmenter la consommation de 2 400 mégawatt. Ça ne vous dit pas grande chose, mais c'est à peu près la moitié de la consommation de la région Grand Est", explique-t-elle. L'économie d'énergie va donc devenir le leitmotiv des prochaines semaines. "Le risque de coupure peut être évité par une baisse de consommation de 1 à 5%. Il faut prendre l'habitude de consommer le moins possible et au meilleur moment, comme la nuit, l'après-midi ou le week-end, lorsque la demande est moins forte", ajoute-t-elle. A l'inverse, les périodes surchargées sont comprises de 8h du matin à 13h et de 18h à 20h.