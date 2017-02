Quelques débordements en marge d'une manifestation de lycéens à Montpellier

300 lycéens de sont de nouveau mobilisés ce jeudi pour dénoncer les violences policières, un mouvement désorganisé qui a dégénéré. Les policiers ont fait usage de lacrymogènes.

Les lycéens se sont de nouveau mobilisés ce jeudi à Montpellier pour dénoncer les violences policières. Un mouvement entièrement désorganisé. C'est par petits groupes que les élèves de plusieurs établissements se sont déplacés dans le centre ville , en brûlant parfois des poubelles. Ils ont été jusqu'à 300, certains cagoulés ou le visage caché, ils ont tenté de bloquer certains établissements scolaires.

Plusieurs groupes se sont ensuite rejoints et ont évolué entre le lycée Clémenceau et les quartiers Gambetta et Antigone . Cela a occasionné des perturbations dans les rues et sur certaines lignes du tram. L'entrée du Polygone a également été fermée une nouvelle fois dans la matinée.

Comme ces trois derniers jours, ils ont tenté de bloquer des voies de tramway ou de circulation en incendiant des poubelles. Certains se sont montrés très violents et les forces de l’ordre ont subi de nombreux jets de projectiles. Plusieurs passants ont été agressés, des voitures ont été dégradés, ainsi que des véhicules de la police municipale et des tramway.

Les forces de l’ordre ont été contraintes d’intervenir plusieurs fois pour protéger les passants et pour dégager les voies. L’usage de grenades lacrymogènes a été nécessaire et les policiers ont procédé à 4 interpellations (13 interpellations depuis lundi). Aucun blessé parmi les jeunes ou parmi les passants n’est à déplorer mais un policier a été blessé.

Le préfet condamne ces violences et incite les personnes agressées à déposer plainte le plus rapidement possible.

© Radio France - Coutard