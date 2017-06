Deux jeunes Albanaises sans papiers, installées en Mayenne, échappent à l'expulsion. Pour l'instant.

Ces soeurs jumelles de 26 ans, sans papiers, sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. L'arrêté devait être appliqué ce jeudi 15 juin. Mais une avocate a déposé un recours. Ce qui les protège.

Et ça leur permet de bénéficier de quelques heures de répit, le temps qu'un juge examine ce recours. Vera et Pranvera sont assignées à résidence à Mayenne. Ce jeudi 15 juin, elles ne sont pas allées à la gendarmerie pour y effectuer leur pointage réglementaire.

Nouvelle mobilisation lundi prochain à Mayenne

Les deux soeurs sont comédiennes, elles jouent depuis des mois dans une pièce de théatre "Les Suppliantes", des réfugiés de 12 nationalités différentes y participent. Dominique est l'un des acteurs de la troupe : "la Préfecture avait décidé de les expulser aujourd'hui, elles devaient prendre l'avion dès aujourd'hui. On ne les verra pas. Ces deux jeunes filles ont une vie simple et sans soucis, elles parlent très bien le français, elles sont très bien intégrées ici et dans notre modèle social".

Leurs amis et les associations, qui les accompagnent, appellent à la mobilisation lundi prochain, le 19 juin dans l'après-midi, devant les locaux de la gendarmerie de Mayenne. Pour s'opposer à une probable expulsion, incompréhensible selon eux. Vera et Pranvera sont censées se représenter à la brigade ce jour-là.