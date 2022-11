Quelques jours après son agression, le maire de Saint-Côme-du-Mont a tenté de se suicider

Bernard Denis, maire délégué de Saint-Côme-du-Mont, a été retrouvé les pieds et les mains cloués, ce mercredi 9 novembre.

Le maire de Saint-Côme-du-Mont Bernard Denis a tenté de se suicider samedi matin "chez lui, par ingestion médicamenteuse__", indique le procureur de la République ce lundi. "Il est depuis hospitalisé en milieu spécialisé. Ses jours ne sont pas en danger", ajoute le parquet, qui ne souhaite pas donner plus de précisions à cette heure. Mercredi 9 novembre, le maire délégué de la petite commune de 500 habitants a été retrouvé dans un champ près de la salle des fêtes de Saint-Côme-du-Mont, des clous plantés dans des mains et les talons et avec des blessures au visage. La victime dit avoir été agressée par deux hommes.

ⓘ Publicité

À lire aussi Le maire de Saint-Côme-du-Mont accuse deux hommes de l'avoir agressé avec une cloueuse