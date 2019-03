Quelques perturbations sont à prévoir dans le Poitou pour la grève du 19 mars

La CGT, FO et la FSU ont appelé à une journée de grève générale et nationale. Le Poitou devrait donc être touché par quelques perturbations, notamment dans les écoles.

La CGT, FO et la FSU appellent à se mobiliser le mardi 19 mars 2019

L'appel lancé par la CGT, FO, la FSU et Solidaires concerne les salariés des secteurs publics et privés. L'objectif est de manifester contre la précarité et pour le pouvoir d'achat avec des revendications proches de celles de gilets jaunes.

Dans le Poitou, il devrait y avoir peu de perturbations dans les transports. Les réseaux de bus de Poitiers et Châtellerault ne seront pas impactés.

Le réseau SNCF sera lui aussi très modérément touché par le mouvement. Il faudra cependant prévoir des retards au niveau des TER. Le trafic TGV devrait être presque normal pour la journée de demain.

L'éducation nationale particulièrement touchée.

Les agents de l'Education Nationale se mobilisent en particulier contre la réforme de la fonction publique.

A Niort au moins 7 écoles n'auront aucun professeur pour assurer les cours :

Les Brizeaux élémentaire

Jean Jaures Maternelle

Jean Macé maternelle

Jacques Prévert élémentaire

George Sand maternelle et élémentaire

Jean Zay élémentaire

Louis Aragon maternelle

Les élèves seront donc accueillit pour un service de garde au centre de loisirs des Brizeaux à partir de 8h30.

A Poitiers également plusieurs établissements fermeront leurs portes. Les parents sont appelés à prendre leurs précaution, il y aura notamment près de 34 établissements sans cantine.

Bilan perturbations écoles - Mairie de Poitiers

Bilan perturbations écoles 2 - Mairie de Poitiers

A noter également que des cortèges sont prévus dans la Vienne et les Deux-Sèvres :

Poitiers : 14h, Porte de Paris

Châtellerault : 9h30, Châtellerault-Sud

Niort : 14h, devant le bâtiment de l'inspection académique

Thouars : 10h30, place Flandre Dunkerque

Enfin la CFDT n'appelle pas à se mobiliser ce mardi. Le syndicat dénonce au niveau national l'amalgame de revendications extrêmement différentes les unes des autres.