Quelques véhicules incendiés dans les deux Charentes pour la nuit de la Saint-Sylvestre

Soyaux, France

Très loin de ce qui s'est passé à Strasbourg, la nuit de la Saint-Sylvestre a été agitée à Soyaux près d'Angoulême. Aux alentours de minuit, une voiture et deux conteneurs à poubelles ont été incendiés, en plein cœur du quartier du Champ-de-Manœuvre. "Peut-être la conséquence de rivalités entre bandes du quartier", selon le maire François Nebout qui s'étonne, car "le quartier était très calme" depuis plusieurs semaines.

Edouard Philippe et Christophe Castaner s'étaient succédé à Angoulême et Soyaux ces derniers mois, pour accompagner la mise en place du dispositif "quartiers de reconquête citoyenne". A la clé: onze policiers supplémentaires, dédiés notamment à des rondes dans les quartiers populaires.

Quelques véhicules incendiés à La Rochelle

Quelques véhicules incendiés également à La Rochelle à l'occasion du changement d'année, dans les quartiers de Villeneuve-les-Salines et Mireuil, selon la mairie qui se refuse à être plus précise. "C'était beaucoup plus calme que l'an dernier" assure toutefois un élu.

Il faut dire que cette année à la demande du préfet, 60 gendarmes mobiles venus de Marmande ont été déployés toute la nuit pour limiter les ardeurs des jeunes.