A l'heure des portes ouvertes dans les établissements scolaires de Dordogne, certains parents périgourdins et leurs enfants se questionnent encore sur le lycée qu'ils choisiront à la rentrée. Pour les aider, le ministère de l'éducation nationale publie aujourd'hui les indicateurs de résultats des lycées pour l'année 2017.

Aucun lycée n'affiche un taux de réussite de 100% au bac, mais cette année encore, si l'on s'en tient seulement à cet indicateur, le lycée Saint-Joseph de Périgueux arrive en tête du classement des lycées (filières générale et technologique). Derrièr on trouve le lycée Albert Claveille de Périgueux et Maine de Biran à Bergerac, en progression de trois places sur une année. Alcide Dusolier à Nontron quitte le podium et descend à la huitième place du classement. En progression, le lycée Pré de Cordy de Sarlat affiche une belle cinquième place.

Le TOP 10 des lycées en Dordogne. © Radio France - Oanna Favennec

Comme chaque année, il faut aussi se pencher sur ce que l’académie appelle "le taux d'accès", c'est-à-dire la capacité d'un lycée à accompagner, faire progresser un lycéen de seconde jusqu'au baccalauréat. De ce point de vue là, comme les autres années et comme Bertrand de Born, le lycée Saint-Joseph de Périgueux fait figure de très mauvais élève et se retrouve en bas du classement. Selon cet indicateur, il vaudrait mieux s'inscrire dans un lycée comme Maine de Biran à Bergerac, Albert Claveille ou encore Girault de Borneil à Excideuil.

La bonne forme de Saint-Joseph à Sarlat

Du côté des lycées professionnels, il faut souligner la bonne santé des lycées Saint-Joseph de Sarlat et Antoine-de-Saint-Exupéry à Terrasson avec un taux de réussite de 100% (moins de 25 élèves présentés à l'épreuve) et un taux d'accès de la seconde à la terminale élevé. Les indicateurs soulignent le rôle de ces lycéens dans l'accompagnement des élèves. Le lycée Sainte-Marthe-Saint-Front de Bergerac affiche lui un taux de 89% et un fort taux d'accès de la seconde à la terminale. En revanche, le lycée Albert Claveille de Périgueux, dans le haut du classement des lycées pour les filières générale et technologique est bon dernier au classement des lycées professionnels du département avec un taux de réussite de 69%.