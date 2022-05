Quels sont les secteurs qui recrutent ? "C'est mon boulot, les nouvelles clefs pour réussir" à Niort ce 24 mai

La 11e édition de "C’est mon boulot" s'installe à Niort ce mardi 24 mai. Cet événement franceinfo en partenariat avec France Bleu Poitou propose des rencontres et des débats avec les acteurs du monde du travail dans la région.

Pour sa 11e édition, "C’est mon boulot", l’événement franceinfo qui accompagne les publics dans les grandes mutations du monde du travail, s’installe à Niort en partenariat avec France Bleu Poitou. Quels sont les secteurs qui recrutent et sur lesquels parier ? Comment se former aux métiers de demain ? Une nouvelle édition consacrée aux secteurs d’avenir à vivre en présentiel à Niort à l'îlot Sauvage (Port Boinot), ce mardi 24 mai à partir de 19 heures.

Conseils concrets et utiles, secteurs qui recrutent, partages d’expérience… venez rencontrer et échanger avec les acteurs du monde du travail de la région Nouvelle-Aquitaine au cours d’une soirée exceptionnelle animée par Philippe Duport et Olivier de Lagarde, journalistes à franceinfo.

C'est mon boulot : éènement France Info en partenariat avec France Bleu Poitou © Radio France - franceinfo

PROGRAMME :

19h – Première partie : tables rondes et témoignages

Introduction par Philippe Duport et Olivier de Lagarde. Ouverture par Jérôme Baloge, maire de Niort et Président de l'agglomération du Niortais

par Philippe Duport et Olivier de Lagarde. Ouverture par Jérôme Baloge, maire de Niort et Président de l'agglomération du Niortais Etat des lieux et opportunités de la Région Nouvelle Aquitaine et du bassin Niortais. Exposé : Cédric Audenis, commissaire général adjoint de France Stratégie (vidéo) . Entretien : Matthieu Eloy, directeur général d’Indeed France

Exposé : Cédric Audenis, commissaire général adjoint de France Stratégie (vidéo) . Entretien : Matthieu Eloy, directeur général d’Indeed France Quelles compétences recherchées dans le secteur des mutuelles ? Témoignage : Virginie Génièsse, directrice des Ressources Humaines Inter Mutuelle Assistance

Table ronde avec Nicolas Llorens, directeur des Ressources Humaines de la MACIF et Stéphane Duroule, directeur général de la MAAF

Témoignage : Virginie Génièsse, directrice des Ressources Humaines Inter Mutuelle Assistance Table ronde avec Nicolas Llorens, directeur des Ressources Humaines de la MACIF et Stéphane Duroule, directeur général de la MAAF Des opportunités dans l'industrie ? Table ronde avec Jérôme De Kerpel, responsable des Ressources Humaines du site de Safran, Laurent Colas, directeur général d’Eno, Mathieu Nivault, directeur des Ressources Humaines chez Cheminées Poujoulat, Guillaume Ribadière, directeur général de la coopérative laitière de la Sèvre

Table ronde avec Jérôme De Kerpel, responsable des Ressources Humaines du site de Safran, Laurent Colas, directeur général d’Eno, Mathieu Nivault, directeur des Ressources Humaines chez Cheminées Poujoulat, Guillaume Ribadière, directeur général de la coopérative laitière de la Sèvre Le numérique est-il la clé de tout ? Table ronde avec Xavier Marzec, président directeur-général d’Anode, Christian Garrez, président de Darva, Jonas Pasquet, directeur associé de Kereon Intelligence et président du Réseau des Professionnels du Numérique

Table ronde avec Xavier Marzec, président directeur-général d’Anode, Christian Garrez, président de Darva, Jonas Pasquet, directeur associé de Kereon Intelligence et président du Réseau des Professionnels du Numérique Artisanat : des métiers d’hier toujours d’actualité ? Table ronde avec Sébastien Kugler, président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine Deux-Sèvres, Franck Michelon, président de la Fédération du bâtiment des Deux-Sèvres

Table ronde avec Sébastien Kugler, président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine Deux-Sèvres, Franck Michelon, président de la Fédération du bâtiment des Deux-Sèvres Faire une place aux personnes en situation de handicap. Table ronde avec Antoine Malezieux, délégué régional de l’Agefiph Nouvelle-Aquitaine, Marie-Cécile Lhommède, responsable diversité de la MAIF, accompagnée d’un témoin de la MAIF

Table ronde avec Antoine Malezieux, délégué régional de l’Agefiph Nouvelle-Aquitaine, Marie-Cécile Lhommède, responsable diversité de la MAIF, accompagnée d’un témoin de la MAIF Conclusion avec Jean-Philippe Baille, directeur de franceinfo, Régis Hervé, directeur par intérim de France Bleu Poitou

20h30 – Deuxième partie : échanges et dialogues avec les intervenants

Tarif : Gratuit sur inscription. L’événement sera disponible en replay vidéo le 26 mai