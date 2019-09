Quels sont les sites classés Seveso dans la Loire et la Haute-Loire ?

Après l'incendie de l'usine Seveso de Rouen et ces images impressionnantes, vous vous interrogez sans doute : quels sont, dans nos deux départements, les sites classés à risque par l’État ? Il y en a un dans la Loire et deux en Haute-Loire.

Dans la Loire

Dans la Loire, il s'agit de l'Usine SNF, basée à Andrézieux-Bouthéon. Une usine chimique dont la dernière inspection date du mois de mai dernier. Une usine en plein essor qui s'est encore agrandie pour augmenter ses capacités de production. Un site qui avait connu une double explosion médiatisée en 2009, qui avait fait 4 blessés.

En Haute-Loire

Autre site Seveso, en Haute-Loire, l'usine Recticel du Mazeyrat d'Allier. 3 incendies s'y étaient déclarés en trois ans entre 2008 et 2012. On y fabrique des produits en caoutchouc et en plastique. Une inspection y est prévu ce lundi selon les registres de l’État. Et puis toujours en Haute-Loire, à St-Martin Laprade, il y a Fareva La Vallée, une usine chimique, dont la dernière inspection remonte au mois de juin dernier.

Pour plus d'informations sur les sites Seveso : le site du Ministère du développement durable