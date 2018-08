Manche, France

Eux aussi ont le droit à des vacances. Les quatre députés de la Manche commencent à souffler cette semaine jusqu'à la rentrée officielle à l'Assemblée nationale prévue le 12 septembre 2018. Ils veulent tous se couper du monde quelques semaines, notamment après l'affaire Benalla et le début du chantier de la réforme constitutionnelle.

Le goût des choses simples

Apéritifs, barbecues entre amis : voilà le programme pour Philippe Gosselin, député Les Républicains Saint-Lois. "Sans chichi", aime-t-il qualifier ces quelques semaines de répit. Sur la "plus belle côte du monde, la côte ouest de la Manche", assure-t-il. Son programme : des virées sur les marchés du coin, de belles balades à pied en famille, quelques romans policiers et un peu de pêche. Avec une religion pour ces vacances : pas d'horaire.

Détox aussi pour Sonia Krimi, députée LREM de Cherbourg : elle ne regardera pas la télévision une seule seconde. Pour prendre un peu du temps pour elle et sa famille, elle part à Saint-Paul-de-Vence dans les Alpes-Maritimes, dans le Sud de la France, avant de revenir passer les derniers jours de vacances dans la Manche. Elle compte lire (beaucoup), écrire (encore plus) et courir (toujours plus).

Le député En Marche du Sud Manche Bertrand Sorre restera chez lui entre Granville et les îles Chausey pour se reposer, se baigner, d'être le plus que possible à l'extérieur et d'aller à la pêche au homard.

Quant à Grégory Galbadon, député du secteur Coutance Valogne, le programme tourne autour du surf "à la maison", sur les plages d'Agon-Coutainville ou encore de Surtainville avec son fils. Sans oublier les balades à vélo, les musées et surtout, couper le téléphone et la boîte mail, comme l'an dernier.