Quend-Plage : les sauveteurs de SNSM mettent en garde contre le danger des bâches

Chaque année, les bénévoles de la SNSM viennent en aide à des baigneurs pris au piège par les bâches, ces cuvettes suivies d'un banc de sable qui isolent les nageurs de la plage. A Quend-plage, dans la Somme, les sauveteurs sont tous les jours les pieds dans l'eau pour faire de la prévention.

Il ne faut pas oublier de rester vigilant, même en vacances. Les sauveteurs de la SNSM de Quend-Plage le rappellent tous les jours aux baigneurs. Comme chaque année, certains se font piéger par les "bâches", ces bancs de sable qui sillonnent les plages du Nord de la France.

La bâche : un danger à marée montante et descendante

"On a eu un père de famille qui a voulu porter assistance à son enfant, mais qui n'a pas pu revenir", explique Armand Dovin, maître-nageur et chef de poste de la SNSM à Quend-plage pour le mois d'août. "A marée montante, la bâche se remplit et si on ne fait pas attention, on risque de se faire encercler par l'eau", poursuit le secouriste. "Le risque, c'est de ne plus pouvoir revenir sur la plage."

"Le mieux à faire dans ce cas là, c'est de ne pas lutter" - Armand Dovin, chef de poste de la SNSM à Quend-plage

Mais le danger existe aussi à marée descendante : en se vidant, la bâche crée un courant qui peut entraîner les baigneurs vers le large. "C'est facile à dire, mais le mieux à faire dans ce cas là, c'est de ne pas lutter", confie Armand Dovin. "Si elle essaye de résister, la victime va se fatiguer, et une victime fatiguée se met plus facilement en danger." Il faut donc accepter de se faire emporter, avant d'être secouru par les sauveteurs.

Les sauveteurs de la SNSM conseillent aussi de venir se renseigner au poste de secours sur les horaires des marées, le coefficient (la vitesse où l'eau monte), et bien sûr toujours rester vigilant et ne pas quitter les enfants des yeux.

→ Les horaires de marées sont aussi consultables en ligne, sur le site internet de la SNSM.