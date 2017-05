Quentin Bonnet, tué dans un accident de car scolaire en 2007, aurait eu 23 ans ce samedi

C'est un drame qui a bouleversé le Poitou : la mort du petit Quentin en 2007 dans un accident de car scolaire à Angliers. L'enfant aurait eu 23 ans, ce samedi 13 mai 2017. C'est à cette occasion que sa maman accepte de témoigner sur France Bleu Poitou. C'est la 1ère fois qu'elle parle dans un media.

Elle est un peu anxieuse, Jacqueline Bonnet. 10 ans que Quentin est mort, tué dans un accident de car scolaire à Angliers, près de Loudun. Le 12 mars 2007, Quentin n'est pas attaché quand le chauffeur du car scolaire grille la priorité à un poids-lourd. Ce dernier s'encastre dans l'avant du car. Le choc est tellement violent que l'autocar fait des tonneaux. Sa mère Jacqueline se souviendra toujours de ce jour terrible:

"Ce 12 mars 2007, Quentin s'est levé à 6h et demi. Il a pris le car pour aller à l'école. Mais il n'est jamais revenu"

Souvenir d'une journée cauchemar

C'est incroyable, quand on y pense. Ce jour-là, l'école reprenait. C'était à la fin des vacances d'hiver. Quentin avait passé le week-end en famille. Le dimanche il était allé chasser avec son père. Et il savait que celui-ci ne travaillait pas le lundi.

"Il nous a demandé s'il pouvait rester à la maison. Mais je lui ai expliqué qu'une maman doit envoyer son enfant à l'école.... Ce lundi, Quentin devait finir à 16h45 avec un cours de piscine. il m'a demandé de venir le chercher plus tôt. mais je ne pouvais pas. Je suis aide soignante à domicile auprès des personnes handicapées", raconte Jacqueline, émue.

Quentin Bonnet, 12 ans, tué il y a 10 ans dans un accident de car scolaire à Angliers © Radio France - Isabelle Rivière

La veille, la maman avait vérifié le sac de son petit dernier. Quentin était effectivement le benjamin d'une famille de 4 enfants.

"Il lui manquait plein de choses dans son cartable. Je suis allée les acheter et je les avais disposés là dans la cuisine pour qu'il les voit à son retour. Et puis, j'avais cuisiné : il m'avait demandé une fondue de poireaux et du saumon. J'avais envie qu'il soit content"

C'est son anniversaire aujourd'hui...

Jacqueline serre ou frotte ses mains anxieusement. témoigner lui demande vraiment de prendre sur elle. mais elle veut le faire. pour la première fois. "Parce que c'est son anniversaire aujourd'hui", précise-t-elle. "Il aurait eu 23 ans". Avant d'ajouter :

" Et puis, ça fait 10 ans maintenant. 10 longues années. Il est temps que je me libère." lâche-t-elle dans un soupir.

Jacqueline répond aux question mais parfois les mots se perdent. C'est difficile. Soupirs. Silence. La voix se suspend.

Toute la vie d'une famille chamboulée

Ce 12 mars 2007, c'est toute la vie de la famille Bonnet qui a été chamboulée. Chacun a vécu son deuil différemment. Dani le père ne parlait plus beaucoup. L'une des grandes soeurs s'est aussi renfermée sur elle-même. Mais Romain et Romy, eux, se sont tout de suite lancé dans un combat pour renforcer la sécurité dans les cars scolaires.

" Mes enfants ont tout fait pour que le port de la ceinture soit obligatoire dans les cars scolaires"

La famille crée alors une antenne de la Ligue contre la violence routière dans la Vienne. Aidés par le sénateur de la vienne, Jean-Pierre Raffarin, la famille monte à Paris, rencontre Thierry Mariani, le ministre des transports de l'époque, et même Nicolas Sarkosy, à l'Elysée. De démarches en démarches, de rencontres en rencontres, la famille Bonnet doit convaincre.

"On nous disait que c'était impossible. Imaginez un peu : il faudrait que tous les autocaristes changent leurs cars scolaires, ou qu'ils fassent les aménagements pour les équiper. C'est coûteux. Et trop long. Ca demanderait 30 ans pour équiper toute la flotte", explique Jacqueline Bonnet, assise dans sa cuisine tandis que son mari Dany écoute, debout, de l'autre côté de la table, avec pudeur et discrétion.

La ceinture de sécurité, obligatoire dans les cars scolaires

8 ans plus tard, la famille Bonnet peut se réjouir d'avoir tenu bon : Depuis le 1er septembre 2015 en effet, le port de la ceinture de sécurité et l'éthylotest anti-démarrage sont obligatoires dans les cars scolaires. Pour Jacqueline, cette mesure a permis de sauver des vies. Elle se souvient de cet accident de car scolaire en Charente et de ce commentaire des journalistes : "Heureusement qu'il y avait les ceintures de sécurité, sinon, il y aurait eu des morts"...

Ce jour là, souligne Jacqueline, il y avait 23 enfants à bord, et il n'y a eu que 4 blessés légers grâce aux ceintures de sécurité.

"Quand j'ai su ça, j'ai levé la tête au ciel et je me suis tourné vers mon "doudou" au ciel pour le remercier. C'est vrai, c'est un peu grâce à lui, s'il y a des vies sauvées aujourd'hui. C'est mon étoile."

Un deuil difficile à surmonter

Dans le séjour-cuisine de la maison familiale, un cadre "Petit ange" trône au-dessus de l'ordinateur. A l'intérieur des photos de Quentin, depuis sa naissance.

"C'était un garçon si vivant. Je me souviens après sa communion. On avait organisé un repas de famille à la Pentecôte. Il avait fait le pitre pour amuser ses cousins. Il était comme ça, Quentin."

Quentin Bonnet, album de photos familial © Radio France - Isabelle Rivière

Et puis les souvenirs s'enchaînent. Les yeux de Jacqueline se remettent à briller.

"Je n'ai pas touché à son cartable. Il est toujours dans le garage, intact. Les petits-enfants parfois me demandent s'ils peuvent emprunter la game-boy de Quentin ou alors ses crayons. Ils y font très attention. C'est mignon."

Pour ses 13 ans, Quentin avait demandé à ses parents de lui faire une chambre avec un cabinet de toilette de l'autre côté de la maison.

"C'est lui qui avait choisi les couleurs moka et vanille. Il est parti avant de la voir finie. Et puis, on lui avait acheté une piscine aussi. Mais il ne l'a jamais vue."

De terribles images dans la tête

Dans ce qui aurait dû être sa nouvelle chambre, Jacqueline et Dani, les parents de Quentin Bonnet ont exposé le portrait au fusain de leur fils, réalisé par une amie de la famille.

Tous les matins Jacqueline le regarde, elle qui fait encore des cauchemars la nuit à cause de la mort de Quentin. Il faut dire que ce 12 mars 2007, c'est une camarade de collège avec son père qui sont venus prévenir les parents que le car avait eu un accident et que Quentin était blessé.

Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux de l'accident, à 500 mètres de la maison familiale, les parents découvrent Quentin, allongé par terre et les secours en train de lui prodiguer un massage cardiaque. 45 longues minutes de tentatives pour le réanimer. En vain !