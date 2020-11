Quentin Garcia attaque son ancien club de rugby de Chambéry pour "blessures involontaires".

Pour la première fois, un rugbyman Français porte plainte contre son club à cause de blessures subies en match, suite à une série de commotions cérébrales sur la pelouse. Et c'est le club de rugby de Chambéry qui doit répondre de "blessures involontaires"", visé par la plainte de son ancien joueur emblématique, Quentin Garcia, talonneur de 2013 à 2019. Vendredi dernier, Garcia a fait la Une du quotidien sportif "l'Equipe". Une pleine page. Un témoignage impressionnant, accablant, pour faire avancer la prise de conscience du danger des commotions cérébrales.

Incontestablement, il s'agit d'un coup dur pour l'image du club de Chambéry qui évolue en Nationale et tente depuis des années de bâtir une accession dans l'élite du rugby hexagonal.

Quentin Garcia s'est vu mourir

"Je me suis vu mourir." Quentin Garcia le clame dans "L'Equipe". L'international Espagnol s'est vu mourir ce 2 juin 2019 face à Narbonne. Trois chocs. Dès la 7ème minute. Il demande à sortir, et d'après lui le staff Savoyard attend la 21ème minute. "J'ai demandé au staff de venir m'aider, ils ont refusé". Accusations très graves selon le directeur général du SOC Rugby, Johan Colliat : "On ne peut pas laisser dire cela. On ne se laissera pas faire. C'est diffamatoire. A la vidéo, certes, on voit qu'il a pris des coups, qu'il met un genou à terre. Dès qu'il a été averti de ses difficultés, le staff a envoyé son remplaçant à l'échauffement. Il n'y a eu aucun manquement au protocole médical. Je suis formel ! Quentin Garcia remet en question tout le monde, sauf lui. Il remet en question tout un club, tout le staff médical expérimenté. Jamais on ne refuse à un joueur le droit de sortir s'il le demande. Cela ne s'est jamais vu."

Ancien demi de mêlée, le responsable assure que le club Chambérien est soucieux de se lutter contre les commotions dans le jeu, et il met en doute le récit de son ancien protégé. "Il dit qu'il est sorti en pleurant alors qu'on voit sur les images qu'il sort en applaudissant le public. Il raconte qu'on l'a laissé se recroqueviller seul sous la douche dans les vestiaires. Il dit qu'il s'est vu mourir. Or on le voit revenir se faire prendre en photo sur le terrain. On n'a pas la même interprétation."

Johan Colliat dit entre les lignes que le club envisage de porter plainte pour diffamation et a saisi en ce sens son avocat. "On ne peut pas laisser le club être attaqué de la sorte. On ne se laissera pas faire."

Un joueur exemplaire très apprécié à Chambéry © Maxppp - maxppp

Plainte pénale pour "blessures involontaires"

Douze jours après le match contre Narbonne, à 28 ans, le talonneur annonce la fin de sa carrière. Son parcours est jalonné de chocs violents, mais c'est bien son club de cœur Chambéry qu'il accuse. Plainte déposée en juin au tribunal de Chambéry pour blessures involontaires.

Le club de Savoie lui envisage lui de porter plainte pour diffamation. Car d'après Johann Colliat, "on ne sait pas ce qu'il veut vraiment. J'ai essayé de le joindre au téléphone; Il ne répond pas. On a des nouvelles de lui un an après dans le journal. C'est honteux. On n'a rien à se reproché. C'est une atteinte à notre image. Je suis désolé si les blessures lui rendent la vie difficile, mais tout rejeter sur nous, c'est dommage."

Dans le journal de référence du sport, Quentin Garcia raconte que "tous les jours, j'ai mal à la tête, je me lève, j'essaie de vivre". A 29 ans, il vit "comme un légume".

Ce dimanche soir, dans un court SMS , l'ancien Chambérien nous a dit ne plus vouloir répondre à la presse : "Tout a été dit dans l'article de "l'Equipe"."

Quentin Garcia a quitté le monde professionnel en 2019, il est aujourd'hui manager chez Lidl dans l'Aude.

Outre la plainte déposée le 20 juin au tribunal de Chambéry, Quentin Garcia a entamé une autre procédure au civil en demandant une reconnaissance de "faute inexcusable" de la part du club.