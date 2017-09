A Quenza, la divagation animale se règle par balles

Une dizaine de vaches, abattues ces dernières semaines à Quenza dans l’Alta Rocca. Apparemment en divagation, les bovins ont été retrouvés sur les bords des routes, ou même dans le village.

Une vraie boucherie

Des vaches gisant, avec leur veau, sur le bord de la route. Les photos ont même circulé sur les réseaux sociaux. Ces dernières semaines à Quenza, une dizaine de vaches et de veaux ont été retrouvés abattus par balle sur le bord des départementales, ou dans le village-même. Des bovins qui paient cher leur liberté, pour l'association de défense de l'environnement Global Earth Keeper, qui va déposer plainte contre X. Laurence Constantin. « On peut s’interroger sur qui dérangent les vaches en plein village…on sait qu’elles dérangent les automobilistes, on a peur de se faire encorner, etc…il n’y a quand même pas tant d’accidents sur la route, elles servent un peu de boucs émissaires… »

L’impuissance des petites communes

Des vaches à qui on aurait de plus coupé les oreilles, pour effacer tout tatouage ou bague les reliant à leur propriétaire. Les Quenzais eux se plaignent des dégâts et du désordre causés par ces animaux. Roselyne Balesi, le maire, se dit pourtant impuissante.

« Ces bêtes font tomber des clôtures, pénètrent dans les jardins de nos administrés, souvent nos éleveurs sont vieillissants et n’ont plus les moyens de s’en occuper…Mes adjoints et moi-même tournons un petit peu pour voir ce qui se passe, mais nous ne pouvons vraiment rien faire, nous n’avons pas les moyens, nous sommes impuissants et démunis face à ce problème ! »

Le maire qui a renoncé à demander une battue administrative, trop coûteuse en termes d'effectif.

« Quand on tue le bétail ça peut dégénérer »

Dominique Milanini, Garde-Champêtre Chef de Porto-Vecchio, et habitant de Quenza. « Si on a quelque chose contre la divagation, on va voir le propriétaire ! Il y a des communes comme Porto-Vecchio et l’intercommunalité Grand Sud qui ont mis en place un système avec un garde-champêtre qui permet de pouvoir mettre en fourrière animale…Il y a très peu de communes qui peuvent se le permettre, il faut des moyens, des agents assermentés. Quand on tue le bétail ça peut dégénérer, c’est une situation conflictuelle et grave… »