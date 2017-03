A Questembert, l'auteur des actes de vandalisme dans les locaux du club de foot était la trésorière

A Questembert dans le Morbihan le club de foot "la Bogue d'Or" était victime en juin 2016 d'actes de vandalisme. Plusieurs jeux de maillots étaient détruits. Après plusieurs mois d'enquête les gendarmes ont trouvé le responsable : la trésorière du club. Elle a été confondue par des images vidéo.

On ne pouvait pas soupçonner à priori la trésorière. Même si les dirigeants pensaient dès le début à un proche du club. Sur la page Facebook de la Bogue d'Or on pouvait en effet lire au mois d'aout 2016 : "Des individus mal intentionnés mais connaissant très bien notre club, sont entrés sans effraction dans notre foyer...".

Quatre jeux de maillots sont détruits ce jour là le 29 juin 2016, dans les locaux du club de foot de Questembert. Ils sont lacérés au cutter et aspergés d'eau de javel. Des sweats et des sacs sont endommagés également ainsi que le contenu de trousses à pharmacie. Le préjudice est estimé à 5.000 euros. Une opération de solidarité est ouverte sur internet. On y voit le nom de la trésorière comme contributeur.

La trésorière quand à elle parlait dans les journaux et faisait croire en septembre que son portable était piraté.

Les images vidéo retrouvées par les gendarmes

Au bout de 6 mois d'enquête les gendarmes trouvent la solution : en visionnant les images des acquisitions des 3 cartes prépayées, utilisées pour harceler des dirigeants du club par SMS. "C'est la trésorière qui apparait sur ces images", disent les gendarmes.Une de ces cartes a été achetée par chèque.

Confondue, placée en garde à vue, elle reconnait la destruction des maillots, les lettres de menaces, 37 au total, dont certaines qu'elle s'était elle même envoyées. Comme les SMS, envoyés à quatre personnes, dont elle là aussi.

Elle devrait comparaitre devant le tribunal correctionnel de Vannes en fin d'année.