Quetigny : un jeune homme jugé pour non-respect du confinement à plusieurs reprises

On peut ne pas respecter une fois le confinement, par étourderie, ce n'est pas bien, mais ça peut arriver. On peut ne pas respecter deux fois le confinement, à la limite, par méconnaissance totale des règles. Ne pas respecter trois fois le confinement, ça devient dur à justifier. Alors quatre fois ? C'est pourtant ce qu'a fait ce week-end un homme de 19 ans, à Quetigny, près de Dijon. La justice a décidé de sévir : il doit être jugé en comparution immédiate lundi 30 mars 2020 devant le tribunal correctionnel de Dijon.

"Il a expliqué qu'il voulait voir ses amis"

Entre vendredi 27 mars et dimanche 29 mars 2020, il est contrôlé à quatre reprises, sans attestation : une fois dans le centre-ville, trois fois dans un (même) hall d'immeuble. Le jeune homme est verbalisé à chaque fois, mais la dernière, c'est celle de trop. Sa justification : "il voulait voir des amis". En plus, le récalcitrant cumule : lors de sa dernière interpellation, pendant la fouille, les gendarmes trouvent sur lui 9,8 grammes de résine de cannabis - de shit.

Sous le coup de la (nouvelle) loi

Le jeune homme est placé en garde à vue pour « réitération, à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, de violation des interdictions ou obligations édictées dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclaré ». Il étrenne là un nouveau délit, créé par la nouvelle Loi d'urgence sanitaire le 23 mars dernier. Les peines maximales prévues sont lourdes : six mois d'emprisonnement et 3750 € d'amende, pouvant être assorti de "peines complémentaires", comme un travail d'intérêt général par exemple.

Déjà interdit d'être présent en Côte-d'Or

Si la justice veut se montrer intraitable, c'est aussi parce que ce non-confiné à répétition est loin d'être un inconnu des instances judiciaires. "Il a déjà été condamné pour (...) divulgation d’informations fausses de nature à provoquer l’intervention des secours et destruction du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes", indique le parquet de Dijon dans un communiqué. Pour couronner le tout, dans une précédente décision de justice, le tribunal de Dijon l'avait déjà interdit d'être présent en Côte-d'Or.