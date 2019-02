PHOTOS - Qui a dégradé la cathédrale de Lavaur, dans le Tarn ?

Lavaur, France

Cette secrétaire en est encore toute retournée. Comme chaque soir, elle s'empresse d'aller fermer la cathédrale vers 18 heures, ce mardi, lorsqu'elle remarque une épaisse fumée à l'intérieur de l'édifice. "Je n'ai vu personne, aucune flamme non plus, raconte-t-elle. Mais l'odeur était forte. J'étais très affolée !" Immédiatement, elle prévient le curé, qui se rend sur place et appelle les pompiers. Une nappe est retrouvée brûlée sur l'autel d'une chapelle latérale, le feu a également détruit une crèche, un crucifix a été posé à l'envers sur cet autel et un autre Christ a le bras tordu, reproduisant le geste du dab, très célèbre chez les sportifs pour célébrer les victoires.

Le bras d'un autre Christ a été tordu pour former le geste du dab. - Bernard Carayon

Les dégâts matériels sont donc peu importants mais l'acte reste symbolique, selon le maire de Lavaur, Bernard Carayon. "C'est un édifice de plus de 800 ans, qui était rénové depuis cinq ans. Les travaux venaient de s'achever il y a quelques semaines."

"Dieu pardonnera, mais pas moi !" - Bernard Carayon, le maire de Lavaur

"Autrefois, on aurait appelé ça un sacrilège, reprend le maire. C'est très malsain."

Ce mercredi matin, les pompiers sont venus aspirer la fumée. Une enquête est en cours pour trouver le ou les auteur(s) des dégradations. Les enquêteurs ont notamment prélevé de l'ADN sur le crucifix retourné, et ils doivent analyser les images de vidéosurveillance à l'extérieur de la cathédrale.