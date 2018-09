Ugine, France

C'est le journal "La Savoie" qui a attiré notre attention sur cet appel déchirant. L'hebdomadaire a relayé l'histoire de Stéphanie et son appel pour retrouver celui qui lui a permis d'échapper à la mort.

"Dire merci à mon sauveur"

3 décembre 1978. Ugine. Stéphanie a 3 ans. Le temps d'une course, sa maman la laisse seule dans la Renault 5 garée au lieu-dit "Les fontaines". La fillette n'est pas attachée. "J'ai joué avec un briquet que j'ai trouvé dans le vide poche. Et mon manteau a pris feu." nous raconte la rescapée. "Un jeune de 18 ou 19 ans m'a sortie de la voiture et a éteint les flammes avec son blouson. J'ai beaucoup pensé à lui. Le retrouver me permettrait de terminer ma thérapie, ma reconstruction. Et surtout dire merci à celui qui m'a sauvé la vie. C'est très important pour moi."

Des cicatrices à vie, des cicatrices à l'âme

Après une trentaine d'opérations, vingt ans de calvaire dans les hôpitaux, Stéphanie n'en a pas fini avec les douleurs de l'âme. "Je souffre de stress post-traumatique. J'ai subi des agressions dans mon école où je me faisais insulter. On m'appelait "Tête brûlée". Jusqu'en cinquième. Ce sont des cicatrices à vie."

A l'école, on m'appelait "Tête brûlée". Ce sont des cicatrices à vie - Stéphanie

Stéphanie a vécu en Savoie jusqu'à l'âge de 20 ans. Puis elle est retournée en Loire Atlantique où elle est née. Elle s'y est mariée il y a cinq ans avec un homme qui l'aide "à vivre avec ses démons". Elle voit ses quatre enfants les week-ends et les vacances. Elle est fragile. Mais avec son mari, ses proches et sa famille, la quadragénaire estime qu'elle est "bien entourée".

Retrouver son sauveur, c'est retrouver sa vie. Aujourd'hui, elle est prête pour ces retrouvailles.

