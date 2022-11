Qui a tué les moutons du parc animalier de Lussas en Ardèche ?

Le gérant du parc animalier de Lussas est écœuré ! Durant ce mois de novembre, à trois reprises, les moutons de l'établissement ont été retrouvés mort dans leur enclos. Deux béliers et une brebis ont été abattus par balle. Les 26 ovins qui appartiennent au parc sont depuis début novembre dans des pâtures hivernales à Saint-Jean-le-Centenier non loin de Lussas. Le 10, les 16 et 17 novembre les membres du parc n'ont retrouvé que les ossements de leurs animaux. À chaque fois, les bêtes ont reçu une balle dans la tête.

Qui peut bien s'en prendre à ce troupeau de moutons ? Le gérant a déposé plainte et a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux.

Ils s'appelaient Falbala, Hugo et Cézanne

Via un post Facebook, le parc animalier tente d'obtenir des réponses : "c'est avec une profonde émotion, une tristesse accablante, et une grande colère, que nous vous rédigeons ces quelques lignes... Nous avons pris la décision de faire appel à la population, à nos abonnés, à notre clientèle, à notre voisinage, à vous tous d'ici et d’ailleurs, car nous sommes dans une totale incompréhension et complètement désemparés. Trois de nos moutons ont été lâchement abattus. Folie meurtrière ? Ils s'appelaient Falbala, Hugo et Cézanne."

C'est la première fois que le parc se retrouve confronté à ce type de faits.