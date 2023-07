Qui a volé la croix du coq de Crillon-le-Brave ?

"Je suis sidéré", lance Guy Girard. Le maire de Crillon-le-Brave porte plainte à la gendarmerie et lance un appel à témoins car la croix du coq, un calvaire installé le long d'un petit chemin de sa commune, a été volée. Les faits remontent à la fin du mois de juin.

ⓘ Publicité

Une croix d'environ 100 kg

Tout a commencé avec un accident de la route. Une automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule le 26 juin dernier et a foncé dans le socle de la croix. C'est à ce moment-là qu'elle est tombée au sol. Lourde d'environ 100 kg et haute de plusieurs mètres, cette croix n'a pas pu être soulevée par deux hommes. Le maire a donc décidé de la laisser sur place, également pour que les experts d'assurance puissent faire des constatations. Sauf que le mercredi 28 juin au matin, la croix avait disparu.

Le village se mobilise

"Je suis sûr et certain que c'est quelqu'un avec un engin de levage qui l'a volée. Il doit y avoir un marché parallèle des objets religieux", explique le maire. "Ça me rend triste et en colère. Dans quel monde on est ? On a l'habitude de se faire voler des bancs communaux, mais pas une croix. Si on ne respecte même plus les édifices religieux, où va-t-on ?", s'indigne Guy Girard. Les habitants de cette petite commune au pied du mont Ventoux partagent sa stupéfaction. Certains ont même proposé de lancer une cagnotte pour financer la reconstruction.